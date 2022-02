https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.02.2022

8:17

De manera virtual MotoGP: Yamaha presentó su equipo para la temporada 2022

Este viernes se llevó adelante, de manera virtual, la presentación del equipo Yamaha; que tendrá a los pilotos Fabio Quartararo y Franco Morbidelli en MotoGP durante la temporada 2022.

"Pude celebrarlo, pero la verdad es que no he dejado de entrenar más de tres días seguidos, porque estoy con las ganas de repetir título. Haber ganado el título me da confianza y estoy súper preparado para empezar la nueva temporada lo antes posible", expresó Quartararo, último campeón de la categoría.

Por último, el piloto francés consideró, "No lo considero como un equipo sino como mi familia, porque paso mucho más tiempo con ellos que con mi padre o mi madre. Tenemos una relación divertida y creo que debe ser así, porque cuando termina el trabajo no hace falta estar serios y nosotros nos divertimos mucho. Hay que ser rápidos en la pista, pero también divertirnos cuando terminamos de trabajar".