Integró tres veces la Legislatura de Santa Fe

Por Covid-19 falleció el ex senador Alberto Monti

El dirigente justicialista de Iriondo, ex presidente comunal de la localidad de Correa, fue internado durante una semana y media. Formó parte de la primera Cámara de Senadores tras el regreso de la democracia en 1983.

Crédito: Mauricio Garín

