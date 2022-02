Violencia de género: "La Hiena" Barrios fue detenido tras ser denunciado por su pareja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Detuvieron al ex campeón mundial de boxeo Jorge “La Hiena” Barrios luego de una denuncia de su pareja por violencia de género. Fue capturado por policía de Tigre, donde vive.

Según se pudo conocer, Rodrigo Barrios habría amenazado de muerte con un arma a su pareja María Soledad Muñoz, de 33 años. Aunque en el allanamiento realizado por la policía no encontró ninguna.

En el caso intervino la UFI Violencia de Género de Tigre, a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga, quien dispuso el allanamiento de urgencia a su domicilio, donde se incautarron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones.

Tragedia y retiro

El 24 de enero de 2010, en la esquina de avenida Independencia y Ayacucho de Mar del Plata, “La Hiena” conducía una camioneta BMW X5 y embistió la parte trasera de un Fiat 147 que se estaba por detener a raíz de la luz roja del semáforo, se desplazó y atropelló a cuatro peatones, entre ellos a Yamila, quien murió horas más tarde.

Luego del accidente, Barrios escapó y colisionó con una camioneta Ford F100 en el “camino viejo” a Miramar, y tras descender y observar que no había heridos, siguió su marcha y se entregó a la Policía siete horas más tarde.

Tras aquel evento desgraciado y cuando tenía apenas 36 años, anunció su retiro. Entonces comunicó que dejaba “definitivamente” el boxeo y con cierto resentimiento aseguró que “nunca más” asistiría a una pelea ni tampoco entrenaría aspirantes a desarrollar una carrera de boxeo profesional.

“Definitivamente cuelgo los guantes por las negativas que recibo cada vez que me programan. Boxeé por amor, no por plata, y la que tengo no me alcanza”, señaló el ex campeón superpluma OMB.