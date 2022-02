Colón, sin el "Pulga", le ganó a Rafaela en el predio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al único gol lo marcó el cordobés Christian Bernardi en el segundo tiempo. Siguen sin aparecer los goles de delanteros: hoy arrancaron Facundo Farías-Lucas Beltrán y tampoco "mojaron". Se notó un Colón mejor con la pelota.