Las canciones de la película "Encanto" arrasan en las listas más escuchadas en Spotify

Viernes 04.02.2022 - Última actualización - 13:45

13:39

“No se Habla de Bruno”, el éxito de la película Encanto traspasó fronteras y alcanzó más de 100 millones de reproducciones. Los países con mayor índice de escucha son Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Panamá, Islandia y el Reino Unido.

De vez en cuando, se lanza una película con una banda sonora que los fanáticos no pueden quitarse de la cabeza. Tal es el caso de Encanto, que se estrenó en los servicios de streaming de Disney en noviembre y desde entonces ha llevado la historia de la familia Madrigal y los sonidos característicos de Colombia a personas de todo el mundo.

Encanto se ha convertido en un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras no solo por su trama, sino por su banda sonora que se ha escuchado masivamente en más de 20 idiomas y ha alcanzado el número uno entre los mejores álbumes escuchados en Spotify en 2022.

Hasta el momento, la banda sonora de Encanto tiene más de 494 millones de streams en todo el mundo y los países con mayor índice de escucha son Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Panamá, Islandia y el Reino Unido.

Sin dudas, Encanto ha logrado mover fibras y cautivar a miles de personas gracias a exitosas canciones como “Dos Oruguitas”, que le valió a Sebastián Yatra su primer sencillo entre los 20 primeros, y “We Don’t Talk About Bruno” / “No se Habla de Bruno”, que se convirtió en la primera canción número uno de Lin-Manuel en Spotify en los Estados Unidos a principios de enero y ahora tiene más de 100 millones de streams en Spotify.

“Saber que No Se Habla de Bruno ha tocado tantos corazones de tantas generaciones diferentes de manera orgánica es increíble, y estar en el Top 50 de las listas musicales de Spotify es enorme”, dijo Carolina Gaitan – La Gaita, quien interpreta a la Tía Pepa de Mirabel y lidera las voces en “Bruno” en las bandas sonoras en inglés y español de Encanto. “Creo que ha sido una sorpresa para todos, pero sin duda ha sido la sorpresa más bonita de mi vida”.

“We Don’t Talk About Bruno” / “No se Habla de Bruno” también está dominando las listas internacionales, asegurando el puesto número uno en la lista Top 50 del Reino Unido de Spotify. Otras tres canciones de la banda sonora se ubican entre las diez primeras en la lista de consumo de canciones de Estados Unidos, incluidas “Surface Pressure”, “What Else Can I Do?” y “The Family Madrigal”. En general, la banda sonora de Encanto ocupa el puesto número uno en las compilaciones oficiales y listas de bandas sonoras de Spotify por cuarta semana consecutiva.