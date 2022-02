Estados Unidos: una "lluvia de iguanas congeladas" sorprendió a los residente de Florida

Los pronósticos del tiempo en los Estados Unidos registraron una sorprendente lluvia de iguanas congeladas para los habitantes del estado del Florida. Se trata de un extraño fenómeno provocado por las bajas temperaturas.

El tropical clima que caracteriza la zona se vio interrumpido por un inusual descenso de las temperatura producto de un ciclón bomba que azotó las costas del país norteamericano, incluso se han suspendidos varios vuelos desde el aeropuerto de Miami.

Durante el fin de semana, las bajas temperaturas llegaron hasta los 25°F (-3°C) en algunas zonas del estado. Además, se posicionaron como una de las más raras debido a que llegan al punto de congelación.

Yes, frozen iguanas are a real thing in Florida. Social media users were all too happy (or shocked) to comment on this trending weather topic.

A través de su cuenta de Twitter, la Agencia Metereológica de los Estados Unidos (US Weather Service en inglés) explicó que las iguanas verdes- una especie que no es nativa de la zona- habitan los árboles y al enfrentar las bajas temperaturas se quedan dormidas y caen al suelo.

Así lo confirmó Stacey Cohen, zoóloga y experta en reptiles del zoológico de Palm Beach (Florida), durante una entrevista a la cadena WPBF.

“Sus cuerpos comienzan a apagarse cuando pierden sus funciones y se quedan dormidos en las ramas de los árboles, pero debido a que hace mucho frío, pierden la capacidad de sostenerse y caen“, señala la zoóloga.

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas?