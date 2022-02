https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.02.2022 - Última actualización - 16:56

16:53

"Después de tanta lucha y dolor" Esmeralda Mitre fue reconocida como heredera de La Nación La actriz festejó en sus redes sociales la victoria que obtuvo en la Justicia.

Esmeralda Mitre celebró su nueva victoria. La Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que es accionista de la sociedad que maneja parte del multimedios La Nación.

La información fue compartida por el periodista Néstor Espósito en Noticias Argentinas, quien aseguró que con este nuevo dictamen de la Justicia, quienes intenten hacer ver que Esmeralda Mitre no tiene derechos sobre La Nación, deberán ya haberse presentado para demostrar que ella es ajena a la empresa. La actriz se presentó y describió que Bartolomé Luis Mitre era accionista en un 20% del grupo La Nación, titular de KMB S.A. y por lo tanto, ella resultaba heredera de una parte del multimedios.

Sin embargo, desde el grupo La Nación y el canal de TV aseguraron que KMB era administrada por dos fideicomisos constituidos en los Estados Unidos, BLM II NEY YORK TRUST y BLM I NEW YORK TRUST, por lo que Esmeralda Mitre no tenía ningún tipo de relación con ellos. En diciembre, la IGJ emplazó a la empresa La Nación para que otorgara información sobre los titulares de los fideicomisos, dicha empresa solo se limitó a enunciar que “Esmeralda Mitre no es lisa y llanamente accionista de la sociedad”, pero se excusó de brindar información sobre los dueños reales por una pérdida de documentación.

La Justicia resolvió a favor de Esmeralda Mitre: “KMB S.A. no cumple de modo alguno las cuestiones tan simples como básicas a las que se la intimó, omitiendo totalmente aportar la información y documentación que se le solicita para aclarar la situación respecto de quién o quiénes resultan ser los actuales accionistas y de las circunstancias que rodearon la adquisición del paquete accionario. La totalidad de las acciones que conforman el capital accionario de la sociedad KMB desde su constitución y hasta su fallecimiento siempre fue de propiedad de Bartolomé Luis Mitre y de su hermana María Elena del Rosario Mitre, siendo las sucesivas estructuras jurídicas utilizadas a lo largo de los años, meros instrumentos para disimular su condición de verdaderos propietarios”, concluyó el organismo encabezado por el abogado Ricardo Nissen.

Además, el informe aclaraba que “ante la hipótesis de que realmente hubiera otra u otras personas ajenas a la familia Mitre que actualmente fueran los verdaderos titulares del capital accionario de la sociedad KMB, resultaría evidente que estos ya hubieran presentado los contratos de fideicomiso para su registración a los efectos de poder hacer valer sus derechos emergentes de su posición de accionistas”. Con lo cual queda al la vista que Esmeralda Mitre sería la dueña de una parte de La Nación o que el dueño de ese paquete accionario es otra persona y que permanece oculta.

“Resulta palmaria la intención de KMB a lo largo de las presentes actuaciones de no revelar quién o quiénes son los verdaderos titulares del capital accionario, limitándose en negarle tal carácter al Sr. Bartolomé Luis Mitre y a sus herederos, pero sin aportar la más mínima información sobre la transferencia de sus acciones a los supuestos nuevos accionistas”, manifestó La Inspección General de Justicia (IGJ); “resulta absolutamente inadmisible que la sociedad, sus administradores y síndicos oculten frente a la autoridad de control y respecto de terceros potencialmente interesados, quién o quiénes son los titulares o beneficiarios finales que se valen de las estructuras o vehículos jurídicos para operar en el mercado”, continúa el informe.

La palabra de Esmeralda Mitre sobre el fallo a su favor

La actriz recurrió a su cuenta de Twitter, para expresar la emoción que sintió luego de que La Inspección General de Justicia (IGJ) dictara que ella y sus hermanos son accionistas del multimedios La Nación: "¡Gracias infinitas a la Justicia y a la IGJ, no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa! Hoy fui, después de tanta lucha y dolor, reconocida como heredera del diario de mi padre La Nación".

Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias 🙏 pic.twitter.com/2uOjOlxr9D — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) February 4, 2022

Asimismo, Esmeralda comentó que el sentimiento que la invade ante la buena nueva es indescriptible: "No tengo lagrimas de emoción que me alcancen, gracias".

En diciembre, cuando la Justicia dio la orden de que KMB S.A expusiera todos los documentos de los últimos años, Esmeralda Mitre se contactó con "A la Tarde" (América TV) para manifestar su felicidad por este fallo: "Estoy temblando. Se puede creer en la Justicia, mi caso era muy difícil y hoy empezamos a ganar, si no es que ya ganamos... Fue una lucha muy difícil, demasiado dura, nadie se animó. Hay muchas cosas espantosas que pasan ahí adentro del diario y yo no las cuento para no perjudicar a mis hermano".

En ese momento, Mitre declaró que una vez se hiciera oficial que como heredera tiene acceso a las acciones de su padre en el diario, se sentaría en el lugar que le corresponde dentro de la dirección de medio y haría grandes cambios a nivel editorial.