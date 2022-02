https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.02.2022 - Última actualización - 18:51

17:22

Una familia fue víctima de un delincuente que, armado con un revólver, los emboscó cuando llegaban a su casa, en calle Moreno al 3800. El ladrón se llevó un celular y una billetera.

Moreno al 3800 Violento asalto en barrio Alfonso: "Le apuntó con el arma a mis bebés" Una familia fue víctima de un delincuente que, armado con un revólver, los emboscó cuando llegaban a su casa, en calle Moreno al 3800. El ladrón se llevó un celular y una billetera. Una familia fue víctima de un delincuente que, armado con un revólver, los emboscó cuando llegaban a su casa, en calle Moreno al 3800. El ladrón se llevó un celular y una billetera.

La de este viernes era una siesta cualquiera en barrio Alfonso, incluida la cuadra de calle Mendoza al 3800, en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe. Se veían muchos vecinos en la calle, algunos porque ya habían almorzado y otros porque recién regresaban a sus hogares. Tal era el caso de Leandro y Lucía, que aproximadamente a las 13.30 estacionaron el auto frente a su domicilio. Su hija de 6 años y sus mellizos de apenas doce meses de vida estaban con ellos. En un instante, la rutina se hizo pedazos y toda la familia quedó al borde de una tragedia.

Él tiene un gimnasio y ella es empleada de un sanatorio privado. Hace cinco años que viven en el lugar. Ella siempre tuvo miedo de salir sola a hacer los mandados y Leandro se cansó de explicarle que nada le iba a pasar en ese lugar, donde siempre había mucha gente afuera. El hombre se equivocaba.

Ambos bajaron del vehículo junto a su hija más grande. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad en un video que poco después se viralizó. Leandro tenía a uno de los bebés en brazos. A su lado estaba su esposa y también su pequeña de 6 años.

Un joven pasó caminando entre ellos. Estaba bien vestido y nada hacía suponer que se trataba de un delincuente. No les llamó la atención. Cuando regresó sobre sus pasos, los tomó completamente por sorpresa.

El asaltante tenía un revólver. "Me tomó del cuello y me apuntó a la panza y también a mis hijos. Me pedía mis pertenencias. Fueron cinco segundos que parecieron una eternidad. Luego salió corriendo por la calle. Algunos vecinos lo siguieron… y no fue lejos, porque estaba a pie. Seguro que se escondió cerca. Todavía no hice la denuncia, pero sé que la tengo que hacer", contó por la tarde Leandro. "Ella nos salvó. Gritó 'ayuda', 'ayuda' y gracias a eso salieron todos los vecinos. Es nuestra heroína", dijo mientras abrazaba a su hija que no se le despegaba.

Aseguró que un conocido llamó a la Central de Emergencias 911 para notificar sobre el asalto, pero ningún patrullero se hizo presente.

El delincuente le robó su teléfono celular y también la billetera. Afortunadamente, no hubo disparos.

"En la zona es terrible la inseguridad. En la cuadra se cometen robos todo el tiempo. Uno piensa que no te va a tocar nunca, pero esta vez me tocó a mí. Uno piensa en actuar, en sacarle el arma, pero le apuntaba a mis bebés… son tres segundos en los que se te hace una película en la cabeza. Pensé en desarmarlo y agarrarlo a piñas, pero temí que se le disparara el revólver… Si hubiese estado solo podría haber pasado cualquier cosa. En el fondo, se que hice bien", manifestó Leandro.

Sin paz

"Es la primera vez que sufrimos un asalto a mano armada -añadió-, pero ya nos habían robado otras veces en la casa. Dos veces nos entraron y en ambas oportunidades se llevaron -entre otras cosas- a nuestras mascotas. Tuvimos que pagar para recuperar a las perritas".

No se cómo vamos a seguir. Yo estoy tranquilo, soy más frío. El tema es mi familia. Mi mujer no quería salir antes de esto a hacer los mandados por temor a que le paso algo así. Mi nena tiene pánico", se lamentó.

Finalmente, Leandro agradeció a los vecinos que no dudaron en socorrerlos.