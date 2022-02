https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un joven chino que había estado experimentando fuertes dolores de cabeza durante 20 años se sorprendió al saber que tenía un objeto en el cráneo.

China Tuvo dolor de cabeza por 20 años y los médicos descubrieron una bala en su cabeza

Xiao Chen tiene 28 años y vive en Shenzen, China. Estuvo sufriendo dolores de cabeza aleatorios desde hace casi veinte años y últimamente se habían vuelto más frecuentes y más severos. Al principio, Chen pensó que el dolor se debía a que no dormía lo suficiente entre semana, pero dormir no era la respuesta.



Había algo más que se estaba escondiendo dentro de su cabeza y provocaba todo ese malestar. Finalmente, las cosas empeoraron tanto que decidió ir al hospital, donde los médicos descubrieron una causa bastante extraña del dolor.



Mientras realizaban una resonancia magnética, los médicos del Hospital General de la Universidad de Shenzhen descubrieron un objeto extraño alojado en el lado izquierdo del cráneo de Xiao Chen. Una inspección más cercana reveló que el objeto pequeño era una bala de metal, por lo que el personal del hospital le preguntó al paciente si tenía alguna idea de cómo había llegado allí.

Luego de algunos minutos, Chen recordó que cuando tenía unos 8 años, él y su hermano estaban jugando con una pistola de aire comprimido en su casa, cuando la pistola se disparó accidentalmente e impactó en un lado de la cabeza. Como cualquier chico, tanto él como su hermano tenían miedo de que sus padres los retaran y castigaran, por lo que no dijeron nada.



Eso sí, el impacto dejó una pequeña herida en su cabeza, la cual quedó cubierta por su cabello, por lo que los padres no pudieron verla. Además, la herida no era demasiado dolorosa y finalmente se olvidó de ella. Los médicos le dijeron al joven de 28 años que tenía suerte de estar vivo, ya que la bala estaba muy cerca de la sien, pero no había penetrado completamente en el cráneo ni golpeado el cerebro.