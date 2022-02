Una gallina se infiltró en el Pentágono e hizo activar la alerta máxima por intruso

Las alarmas de seguridad del Pentágono, uno de los edificios más protegidos del mundo, se activaron debido a la detección de un intruso que resultó ser una gallina y rápidamente se volvió viral en la red.



El sitio web Military Times escribió sobre el incidente: "¿Se perdió por el camino? ¿O es una espía que se especializa en secretos militares? Por ahora mantiene el pico cerrado".



El ave fue finalmente capturada por el personal de la Liga de Bienestar Animal de Arlington. "Aparentemente, la respuesta a '¿por qué el pollo cruzó la calle?' es ¿llegar al Pentágono? Esta gallina fue atrapada escabulléndose por el área de seguridad del Pentágono (no estamos bromeando)”, publicó la organización en sus redes junto a una foto del animal.

Our officers have chosen the name Henny Penny for our #pentagonchicken, and she will be going to live at a local animal sanctuary very soon! https://t.co/qQ7kfYkocM pic.twitter.com/31gugYE4tR