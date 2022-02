Riquelme dijo que Wanchope debe cumplir su contrato y elogió a Farías: "Es parecido a Tévez"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.02.2022

19:04

El vicepresidente primero de Boca habló luego de que el atacante, pretendido por Colón, saliera a criticar duramente al Consejo de Fútbol.

El vicepresidente primero de Boca, Juan Román Riquelme, advirtió este viernes que el delantero Ramón "Wanchope" Abila "tiene que seguir cumpliendo con su contrato", luego de que el atacante saliera a criticar duramente al Consejo de Fútbol por su situación futbolística.

"Me cuentan todo. No tengo redes sociales. Así que me enseñaron en mi casa que no puedo opinar cosas que no... solo de las que hablo personalmente. No me meto de redes sociales, no puedo opinar de cosas que no veo", expresó Riquelme en declaraciones televisivas. Sin embargo, expresó que "Wanchope debe cumplir con sus obligaciones", y fue más allá al considerar que el delantero "no debe estar contento, no lo compró ningún club".

#ESPNF360 | #ESPNenStarPlus



"ÁBILA TIENE QUE SEGUIR CUMPLIENDO SU CONTRATO"



Riquelme explicó la situación actual de Wanchope con Boca y aclaró que no mira las redes sociales.



Mirá Fútbol 360 en vivo, acá --> https://t.co/8OwYfQBEWs pic.twitter.com/TTOIFcBCxz — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 4, 2022

El ídolo boquense se refirió así a lo expresado por "Wanchope" Abila en sus redes sociales, en las que señaló que no les tiene "miedo" y que no les debe "nada" a los miembros del Consejo.

Foto: Instagram

Pero además Riquelme fue más punzante al referirse a la situación de Abila, y señaló: "el año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, (Miguel) Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos. A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club. Yo estuve todo el día trabajando, le mandamos la carta a Unidos, él pudo pasar a otro equipo y no le salieron las cosas bien, tampoco".

"Ahora está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo. Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel, esperamos que se ponga bien", dijo de manera tajante.

Abila se molestó porque Colón de Santa Fe lo pretende, pero Boca no quiere darlo a préstamo, sino venderlo, pero para eso proponen una negociación por el chico Facundo Farías, al que Riquelme le ve cosas "muy parecidas a Tevez".

#ESPNF360 | #ESPNenStarPlus



"FARÍAS ES PARECIDO A TEVEZ"



Riquelme se refirió a la Joya de Colón y explicó la oferta que realizó Boca para quedarse con el jugador.



Mirá Fútbol 360 en vivo, acá --> https://t.co/8OwYfQjvIk pic.twitter.com/Wc5q7myREa — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 4, 2022

"Colón volvió a insistir por el préstamo de Abila, les dijimos que no nos interesa prestar al jugador. Les dijimos que la única posibilidad era algo de dinero -que no es poco- más Abila por el 50% de Farías. No recibimos respuesta", expresó.

En tanto, el ahora dirigente "xeneize" se refirió a la situación del delantero Cristian Pavón, quien no renovaría el contrato y busca una salida del club. "Acá no se está discutiendo tema de dinero. Cruz Azul estuvo hablando con el representante de Pavón. Con los LA Galaxy se terminaron las negociaciones por la denuncia al chico (abuso de sexual). Nosotros no vamos a salir todos los días a hablar porque estamos enfocados en lo deportivo", agregó. Asimismo, Riquelme dijo que cuando fueron a Arabia Saudita para jugar contra el Barcelona le preguntaron al delantero qué quería hacer de su futuro y les dijo que quería continuar en Boca.