Javier Naselli vuelve a la Argentina para revincularse con Salvador Uriel, su hijo con Vicky Xipolitakis

Según trascendió, el empresario tiene pensado volver al país con la idea de retomar el vínculo con el nene, a raíz de que los escándalos mediáticos afectan su imagen laboral en Nueva York.

Desde que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se separaron, la relación entre ellos no es la mejor. La ex participante de "MasterChef Celebrity" le había puesto una perimetral para que no se pueda acercar ni a ella, ni a Salvador Uriel luego de un episodio de violencia que vivieron en diciembre del año pasado. Con la vuelta de la feria judicial, logró extenderla.

Al parecer todo comenzará a cambiar ya que el empresario tiene pensado volver a vivir a Argentina con la idea de revincularse con el menor. Esto surgió a raíz de que los escándalos mediáticos que se viven en el país estarían afectando su imagen laboral en Nueva York. Ahora decidió volver a Buenos Aires para solucionar todo y tener una relación con su heredero.

Asimismo, según informó Guido Zaffora en "Intrusos", Naselli tendría una buena relación con el niño y el bebé pregunta por su padre. De todas formas, está revinculación que está buscando el banquero tendría que ser con una asistente social para que todo sea progresivo y supervisado por una persona que sepa sobre el tema.

Además, Maite Peñoñori contó que el exmarido de Xipolitakis creó una petición con firmas en Change.org con el fin de poder volver a encontrarse con su hijo. "Pedimos por Salvador Naselli, hijo de Victoria Xipolitakis y Javier Naselli. Para que Salvador pueda volver a ver a su papá y no esté sujeto a los designios caprichosos de una madre arbitraria", puede leerse en la página web donde se emitió el particular petitorio