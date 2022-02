https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.02.2022

7:43

Se define Schwartzman y Londero, los argentinos en semifinales del ATP de Córdoba

Los argentinos Diego Schwartzman (14° del ránking mundial) y Juan Ignacio Londero (139°) se metieron este viernes en semifinales del ATP 250 de Córdoba al derrotar al colombiano Daniel Galán (127°) y al serbio Nicola Milojevic (136°), respectivamente, mientras que Sebastián Báez (77°) se quedó en el camino.



El primero en saltar al polvo de ladrillo del polo deportivo "Mario Alberto Kempes" fue el anfitrión Londero, primer campeón de este torneo en 2019, que mantuvo su imbatibilidad al superar con parciales de 6-4 y 7-5 a Milojevic.



En el horizonte aparece ahora el español Albert Ramos Viñolas (44°), sexto favorito del certamen y finalista de 2021, que derrotó al italiano Lorenzo Sonego.



"No me entra la felicidad en el cuerpo luego de un año muy duro. Estar en una semifinal en mi primer torneo del año y encima en el Córdoba Open, es muy importante. Estoy disfrutando demasiado. No recuerdo un partido en el que estuviera tan nervioso como éste. Desde que me levanté estaba nervioso, pensando en los puntos que defiendo y lo que se viene en Buenos Aires. Desde que llegué acá estoy soñando", aseguró, emocionado, Londero.



Luego, fue el "Peque" quien tuvo que trabajar más de la cuenta para remontar la historia frente a Galán, al que derrotó por 3-6, 6-0 y 7-5, en dos horas y 18 minutos de juego.



Habrá que prestar atención al "Peque", porque en el primer parcial sufrió dolores abdominales y requirió asistencia médica en más de una ocasión.



Schwartzman sigue adelante en búsqueda del trofeo que le falta en el país, ya que se consagró en Buenos Aires y la temporada pasada perdió en cuartos con Ramos-Viñolas en Córdoba.



Su rival será el sorprendente chileno Alejandro Tabilo, 144 del ránking, quien frenó la ilusión de Sebastián Báez con un resultado de 6-1 y 7-6 (4), en el cierre de la jornada.



El zurdo Tabilo fue más en el primer parcial y jugó con la desesperación de Báez, que no pudo mantener el buen ritmo que había exhibido en sus anteriores presentaciones.