Intensa búsqueda de una turista belga desaparecida en la sierra andina de Perú

La Policía Nacional de Alta Montaña de Perú inició este viernes la búsqueda de una turista de nacionalidad belga desaparecida desde el 23 de enero tras viajar a la región Arequipa, informaron las autoridades.

Natacha de Crombrugghe, de 28 años, desapareció hace más de 10 días mientras se dirigía a recorrer un cañón de la sierra andina, tras visitar la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, según las versiones de varias fuentes.

La joven turista había dejado una mochila en su habitación de un hotel del pueblo andino de Cabanaconde el 24 de enero antes de irse a visitar el cañón de Colca, un popular destino turístico de la sierra peruana. Desde entonces, se desconoce su paradero.

"Dos equipos de rescate de la Policía Nacional iniciaron las acciones de búsqueda de la turista de nacionalidad belga", informó la agencia estatal Andina, indicando que en esta tarea colabora Eloy Cacya, un experto rescatista de alta montaña.

