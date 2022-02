Slash: Capturar la energía del vivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El próximo 11 de febrero verá la luz “4”, justamente el cuarto álbum de la actual agrupación del guitarrista de Guns N’ Roses. Será editado por Gibson Records, nueva apuesta de la marca de instrumentos, hoy presidida por un argentino. Antes del lanzamiento, el artista de la galera recibió virtualmente a la prensa internacional, y allí estuvo El Litoral para contar las novedades.

Tal como lo anunciaron el pasado 22 de octubre Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators lanzarán su nuevo álbum titulado “4” el 11 de febrero de 2022 a través de Gibson Records, en asociación con BMG. “4” será el quinto álbum en solitario de Slash y el cuarto con su actual banda, que incluye a Myles Kennedy (voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo y coros) y Frank Sidoris (guitarra y coros).

El nuevo álbum “4” tiene la distinción de hacer historia al convertirse en el primer álbum que se lanza en el nuevo sello Gibson Records, con sede en Nashville, la ciudad natal de la icónica marca estadounidense de instrumentos Gibson (hoy conducida por el argentino César Gueikian), en asociación con BMG. De este material ya vieron la luz los singles “The River is Rising”, “Fill My World” y “Call Off the Dogs”.

Para conocer más sobre esta nueva apuesta, Saul Hudson (tal es el verdadero nombre del enrulado guitarrista) atendió de manera virtual a la prensa de todo el mundo, y El Litoral fue parte de la convocatoria.

Los años no pasan: Slash en la actualidad, con su inconfundible estampa de galera, gafas, melena enrulada y la Gibson Les Paul.Foto: Gentileza Austin Nelson

Sonido directo

En parte el álbum nació de una conversación que Slash tuvo con un productor, Dave Cobb, sobre otro productor, Glyn Johns. “Dave Cobb es un gran admirador de Glyn Johns, admira su trabajo porque Glyn ha hecho tantos discos icónicos de rock and roll: de The, Who, Los Stones, Led Zeppelin, y esa lista sigue y sigue. Y soy un gran admirador suyo porque fue uno de esos pocos ingenieros pioneros realmente geniales de finales de los 60 y durante los 70, y fue responsable de algunos de mis discos favoritos de rock and roll. Así que cuando Dave Cobb lo mencionó, yo estaba como ‘Esa es exactamente la dirección en la que quiero ir’”, cuenta el guitarrista.

En esta ocasión, la banda eligió grabar la mayor parte del material en vivo, tocando todos juntos. “Nos divertimos mucho grabando las canciones, se hizo totalmente en vivo y básicamente trabajamos en los arreglos de la canción, la llevamos a donde queríamos y la grabamos en vivo en el momento, y probablemente por eso tiene una onda de jam session: porque es realmente una grabación de buena calidad de nosotros tocando en una habitación”.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de grabar pista por pista en lugar de hacerlo en vivo como lo hiciste la última vez?

-Siempre que grabé, con todas las bandas en las que he estado, tocábamos todos juntos y luego volvíamos y rehacíamos las guitarras y las voces más tarde. Y eso funciona muy bien porque lo que hacemos es capturar la energía, pero es un poco más de control que lo que hicimos en este disco. El lado positivo de registrar algo así con sobregrabaciones y todo eso es que realmente afinas algunas cosas y puedes obtener el sonido exactamente correcto. En esto otro cuando estás tocando, tomando tazas de café totalmente horribles, lo hacés lo mejor que podés y después no volvés ni arreglás nada. El punto alto de la grabación en capas pasa por encontrar la afinación, el punto bajo es que perdés algo de esa energía.

-Probablemente a estas alturas hayas grabado en todos los entornos de estudio posibles. ¿Sentís que tal vez la habilidad musical se está perdiendo de alguna manera porque hay muchas herramientas disponibles?

-Hay una fascinación por el desarrollo tecnológico, lo cual es genial, realmente no lo estoy criticando, pero creo que lo que sucede es que descubrís que podés hacer lo que quieras sin tener que tocar una nota. Hay muchos discos que están hechos por bandas, que se hacen llamar a sí mismas bandas; pero en realidad todo está ensamblado y nunca tocaron una canción completa.

Cuando estás en una banda de rock and roll solo tenés un trabajo: poder aparecer en el estudio y todos deberían poder tocar sus instrumentos, no necesitas un productor que lo organice por vos; pero esa fórmula ha estado funcionando desde que la música pop se hizo popular. Así que no es nada nuevo, pero sí la nueva tecnología solo hace que sea más fácil engañar a las personas para que piensen que están escuchando música producida por un artista, cuando a veces realmente no lo son.

-¿Te arrepentiste de errores que pueden haber quedado en alguno de tus álbumes?

-Por lo general, cuando grabás algo como aquí, todas esas cosas terminan que si algo que realmente te molesta, si quieres arreglarlo, podés. Así que no puedo pensar de algo específico. Pero tengo que admitir que hay algunos momentos registrados en los que puedo pensar en dónde había algo que quería hacer y olvidé hacer;y nunca terminé haciéndolo y lo recuerdo más tarde, “oh sí, iba a hacer eso, me olvidé de todos modos”. Así que suceden pequeñas cosas que con el tiempo te das cuenta de que podrías haber querido hacer diferente.

Sobre la crudeza de una grabación más directa que las habituales, agregó: “Realmente es la naturaleza de la actitud cuando todos están tocando juntos en una habitación, es un sonido un poco más agresivo y definitivamente más crudo, y hay cierta energía que a veces se apaga y es succionada cuando estás en el estudio, pero cuando estás tocando de la manera en que lo hicimos, seguro que capturas todo eso”.

Sobre esta energía comentó: “Cuando empecé, siempre me excitaban los discos en vivo de la gente, y eso era realmente emocionante para mí, por lo que mi especie de obsesión por capturar energía es algo que me acompaña desde que empecé a tocar la guitarra. Siempre fui un gran admirador de todos estos discos en vivo de diferentes bandas porque en los años 70 salían muchos de ellos. De esa manera me metía en los catálogos completos de bandas, porque no tenía un mucho dinero para ir a comprar todos los discos a la tienda; era más como un álbum de grandes éxitos, pero también tenía esta energía inmediata que no encuentras en un estudio para grabarlo. Así que creo que siempre quise capturar eso en los discos de estudio”.

Trabajar en la pandemia

-¿Aprendiste o descubriste algo sobre vos durante este largo período de quedarte solo en casa y no tocar, mientras todo el mundo sonaba tan silencioso debido a la pandemia de Covid-19?

-Creo que lo más importante para mí es la paciencia: eso es algo de lo que tengo muy poco y la situación de Covid realmente me obliga a observar la paciencia. Creo que aprendí mucho sobre la paciencia durante los últimos dos años.

-El Covid los agarró en el estudio.

-Tengo un historial de no tener un buen augurio durante el tiempo de inactividad, ha sido una de las bendiciones de mi existencia o de mi carrera, así que he pasado todo eso, pero este evento de repente se presentó fue como “bueno, no hay un final a la vista”, así que realmente me puse a trabajar y comencé a concentrarme en tocar, escribir y grabar cosas y hacer algunas sesiones; conseguir algunas cosas de Guns N’ Roses que necesitaba obtener. Hecho. Estoy disfrutando este disco: tenía muchas ganas de hacer un disco durante todo este tiempo, así que me mantuve ocupado para no meterme en problemas.

Fue un shock, porque tomamos las precauciones necesarias para mantenernos libres de Covid cuando entramos al estudio; después de que terminamos de grabar el álbum, recibí una llamada de Miles diciendo: “Hombre, acabo de dar positivo” y yo estaba como “wow, ¿cómo es posible que incluso todos y en el edificio hayan dado negativo?”. Entonces fue una especie de dominó después de eso, pero lo superamos: habíamos grabado toda la música y todas las voces, y eso estaba hecho, así que lo único que nos quedaba por hacer era un par de sobregrabaciones y algunos coros y luego mezclar.

Entonces Miles fue a cuarentena, Brent y Todd también dieron positivo después de eso, así que fueron a cuarentena; Frank se fue a casa y nunca lo atrapó; Dave (el productor) y Eddie (el ingeniero) y yo hicimos unas sobregrabaciones, algunas armonías. Di positivo, así que entré en cuarentena, pero luego Miles y Todd se sienten mejor, enviamos el equipo a la casa en la que nos quedamos, así que esos muchachos hicieron los coros en la casa de invitados (risas). Brent estaba mejor, así que fue e hizo la percusión. Luego todos estuvimos mejor, así que fue un pequeño contratiempo y fue un poco impactante y nos dio una especie de idea de cómo este virus puede atrapar a cualquiera; comenzó con un poco de aventura (risas).

Pero lo mejor fue que mezclamos la grabación manualmente en una consola analógica antigua: pusimos todo en la consola, que tiene algún tipo de ajuste, y luego ponés los dedos en los potes y luego pasás la cinta y mueves los potes manualmente en lugar de usar la automatización. No lo he hecho literalmente desde los años 80, así que nos lo pasamos bien haciendo eso: fue una buena experiencia de unión de la banda para todos.

Made in Argentina

El disco será editado por la nueva compañía Gibson Records, una de las apuestas del argentino César Gueikian, quien desde 2018, es uno de los directores de Gibson y, desde 2021, presidente de Gibson Brands. Así explica Slash la iniciativa: “Con Gibson he tenido una relación desde 1988, y realmente desarrollamos una gran relación de trabajo que se volvió una relación personal, incluso con todos los diferentes cambios que se produjeron a lo largo de los años. Soy un “tipo Les Paul”: Las Les Paul, Explorer, Melody Maker, Junior, SG, Firebird, todas esas guitarras son mis favoritas, así que estoy realmente bendecido de tener esta relación con Gibson.

Pero cuando me hablaron sobre el lanzamiento del disco de The Conspirators me sorprendió un poco: no tenía idea de que estaban comenzando un sello, y me detuve y lo pensé por un segundo. Una de las razones clave por las que elegí fue porque César, que se está haciendo cargo de la empresa después de que estaba empezando a ver un declive, realmente la ha devuelto a la velocidad, vuelve a centrar la empresa en lo que debería centrarse. Y es muy, muy inteligente. Es gracias a él y al resto de los miembros del personal que me di cuenta de que ir con Gibson sería muy positivo: sería genial para mí, sería genial para ellos, y sería sí una gran asociación en términos de la industria discográfica. Me pareció lo inteligente y lo divertido, y me ha ido muy bien.

Presente continuo

-Has estado grabando durante tanto tiempo ¿cómo es que lo mantenés fresco? ¿Cómo seguís reinventándote a vos mismo?

-Tengo una verdadera pasión por lo que empecé a hacer, y sigo haciéndolo bien. Me encanta la guitarra, e encanta el rock and roll, incluso más ahora que cuando comencé. Y es un viaje que nunca termina, siempre hay cosas nuevas que hacer: ni siquiera es una cuestión de reinventarme a mí mismo; es que todavía estoy en el proceso de inventarme a mí mismo en primer lugar. Solo estoy siguiendo esas aspiraciones con las que comencé y tratando de ser bueno en esto y en aquello, en términos de música y en lo que respecta a tocar la guitarra. Eso también es un viaje interminable, siempre habrá cosas nuevas para descubrir en la guitarra hasta que esté bajo tierra, así me divierto con todo.

Y si tenés que trabajar duro porque hay tantos obstáculos que están ahí para hacer una especie de barrera, para sacarte de tu trayectoria, siempre he aprendido que solo tenés que perseverar y eso se ha convertido en parte de mi naturaleza, supongo, pero de todos modos amo lo que hago y no puedo imaginar parar alguna vez.

-¿Cuando empezaste con Myles Kennedy, ¿pensaste que llegarías a “4”, que lo estarían haciendo juntos por tanto tiempo?

-Soy una de esas personas que realmente piensan en el presente, nunca miro demasiado en el pasado y definitivamente nunca miro demasiado en el futuro, así que cuando me conecté por primera vez con Miles se trataba de ese disco y esa gira. Y luego, durante esa gira, comenzamos a escribir música para lo que terminó siendo “Apocalyptic Love” y ha sido una bola de nieve. Nunca pensé en un futuro tan lejano en ese momento y cuando llegamos aquí, a donde estamos ahora, hemos estado juntos durante 12 años; y en el comienzo de nuestro cuarto disco me sorprendió un poco que ni siquiera se me ocurriera que hemos estado juntos tanto tiempo; así que no, ni siquiera habría comenzado a imaginar que íbamos a juntos en este momento.

-¿La química entre Miles y vos ha cambiado con los años?

-Diría que la química entre Miles y yo definitivamente es un tipo de entidad en evolución (risas). No podría precisar exactamente cuáles son los desarrollos, pero porque hemos estado trabajando juntos durante tanto tiempo, empezamos a entendernos realmente, conocer a la otra persona; y mucho de lo que podría hacer y las cosas que le podrían gustar y las cosas que funcionarán. Sabés cosas como esas y simplemente sucede de forma natural.