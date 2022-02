Una fanática de Diego Maradona se tatuó el DNI y se volvió viral en las redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Existen miles de tatuajes sobre el "Diez", pero uno decidió hacerse su documento. La foto llegó hasta Gianinna, quien se lo destacó.

Diego Maradona debe ser de las personas que más tatuajes han motivado. Miles de hinchas argentinos (y también de otros países), llevan al "Diez" en la piel, y sin embargo, algunos siguen sorprendiendo por su originalidad: un fanático se dibujó el DNI del ídolo.

"Me hice un tatuaje", escribió @_rosi0 junto a la foto, que no tardó en volverse viral. La original idea del hincha recibió miles de "me gusta" y es furor en las redes sociales.

Me hice un tatuaje 🥺🔟♥️ pic.twitter.com/INYJnIifIi — la rosi ☀️ (@_rosi0) February 3, 2022

En medio de la repercusión, el joven hizo un pedido. "Bueno si se va a viralizar ojalá le llegue a la Dalma y la Gianinna", deseó. Y la hija de Diego lo vio y le respondió: "Increíble tu tatuaje".