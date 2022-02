https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 05.02.2022 - Última actualización - 10:59

10:39

En una primera etapa se procedió a la ejecución de nuevas veredas de ingreso y colocación de monolito. “Ahora nos encontramos en el recambio de juegos y colocación de piso de caucho para brindar una mayor seguridad para los niños”, anunciaron autoridades comunales.

Departamento Las Colonias Ponen en valor el Parque San Antonio en Progreso En una primera etapa se procedió a la ejecución de nuevas veredas de ingreso y colocación de monolito. “Ahora nos encontramos en el recambio de juegos y colocación de piso de caucho para brindar una mayor seguridad para los niños”, anunciaron autoridades comunales.

Los vecinos de Progreso podrán disfrutan en pocos días más de un nuevo y renovado espacio público en la localidad. Por estas horas personal de la comuna local lleva adelante acciones de remodelación y puesta en valor del Parque San Antonio.

Desde el Ejecutivo comunal manifestaron que en una primera etapa se procedió a la ejecución de nuevas veredas de ingreso y colocación de monolito.

“Ahora nos encontramos en el recambio de juegos y colocación de piso de caucho para brindar una mayor seguridad para los niños. Solicitamos que respeten los tiempos de ejecución de la obra para poder disfrutar de este emblemático espacio recreativo de nuestra localidad”, puntualizaron.

Boleto Educativo

Por otra parte la comuna de Progreso dio detalles para acceder al Medio Boleto Educativo.

El BEG tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. A partir de su implementación, el costo completo del viaje lo va a pagar la provincia de Santa Fe.

“Si te inscribiste en 2021 y tu beneficio se encuentra activo, a partir de hoy tenés disponible el Medio Boleto. Podrás utilizarlo a través de la App Boleto Educativo o ingresando en www.santafe.gob.ar/boletoeducativo”, anticiparon desde el Ejecutivo local y adelantaron que próximamente se informará las novedades para el ciclo 2022.

Beneficiarios

Son beneficiarios del Medio Boleto Estudiantil los estudiantes regulares de los niveles secundarios, terciarios y universitarios que tienen su residencia habitual en una localidad diferente a la que estudian y que utilizan el transporte interurbano de pasajeros para trasladarse a los establecimientos educativos dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe (Ley N°13.098).

El personal docente, administrativo y de servicio de los establecimientos educativos públicos y privados reconocidos por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, en los niveles Primarios, pre-primarios, Especiales, Medios, Técnicos y Superior, para el traslado entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo donde presten servicios (artículo 61 de la Ley Provincial N° 2.499).

También son beneficiarios los alumnos primarios, de 5 a 12 años de edad (artículo 54 Ley Provincial N°2.499).

Licencia

A través de un comunicado la comuna de Progreso informó a los vecinos que tramitan carnet de conducir que el próximo lunes 7 de febrero se realizará la charla de conducta vial en la Casa de la Cultura Emilio Hunziker en 2 turnos, de 16:00 a 18:00 y de 18:30 a 20:30 horas.

“Los interesados deberán inscribirse en Mesa de Entrada Comunal de 07:30 a 12:00 hora o llamando al 488032. Habrá cupos limitados. Los certificados que se otorgan tienen validez por un año”, manifestaron.

Edades mínimas para conducir

Por otra parte el Área de Tránsito de la comuna de Progreso dio a conocer detalles de las edades mínimas para conducir y la categoría de cada Licencia.

Para las clases A21, B1, B2, G1, G2 y F: ser mayor de 18 años; Para la clase A22: ser mayor de 21 años o menor de 21 años en tanto acredite 2 años de antigüedad en clase A21; Para la clase A3, ser mayor de 21 años.

En tanto para las clases C, E1 y E2: ser mayor de 21 años y para la primera vez, poseer 1 año de antigüedad en clase inferior (Licencias Clase A no acreditan antigüedad); Para las clases D1, D2 y D3: ser mayor de 21 años y para la primera vez, poseer 1 año de antigüedad en clase inferior. (Licencias Clase A no acreditan antigüedad).

“Menores de 18 años de edad no pueden conducir ningún tipo o categoría de vehículos”, añadieron las autoridades del gobierno local.