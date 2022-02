Coronavirus en Francia: nueva protesta de los chalecos amarillos contra el pase de vacunación y las restricciones sanitarias

Los partidarios del movimiento chalecos amarillos salen a las calles de París para manifestarse contra las restricciones por el COVID-19 y las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron.

Recientemente, el Parlamento francés aprobó un cambio del antiguo pase sanitario, convirtiéndolo en un pase de vacunación para los mayores de 16 años.

FRANCE 🇫🇷

Demonstration in #Paris for the 30th consecutive Saturday against the vaccination pass and the policy of Emmanuel Macron. #Manifs5fevrier

