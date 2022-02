"¡Está vivo!", gritaron los socorristas que intentan rescatar a Rayan

"Respira con dificultad pero está vivo", lanzó uno de los socorristas que procuran rescatar del pozo de 32 metros de profundidad en el que Rayan, un niño marroquí, cayó hace cinco días.





La cámara de los rescatistas mostraba hace minutos a que Rayan se movía y su padre confirmó: "Le hablé de lejos por radio, escuché su respiración, respira con dificultad pero está vivo", afirmó conmovido el rescatista, según la agencia italiana ANSA.





En tanto, el equipo técnico que trabajaba para intentar liberar al niño de cinco años logró alcanzar con el pozo paralelo la misma profundidad a la que se cree que estaría el niño, y ya ingresaba al túnel para rescatar a Ryan, consignaron las agencias DPA y AFP.

#BREAKING: Rescuers found Rayan and a medical team is preparing to take him out of the tunnel: Moroccan media https://t.co/GTij58fxBV#SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/EeMIDyJGpv