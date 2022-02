Espargaró y Viñales dominaron los test de MotoGP

Los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, ambos con Aprillia, marcaron este sábado el primer y segundo tiempo, respectivamente, en el primer día de pruebas de cara al comienzo de pretemporada de Moto GP de 2022, que se efectuaron en el circuito de Sepang, Malasia.



Aleix Espargaró estableció un tiempo de 1:58.371 para recorrer los 5.543 del trazado de Sepang, y su compatriota y compañero de equipo, Maverick Viñales, se ubicó segundo a 0.013, y el connacional de los pilotos de Aprilia, Alex Rins (Suzuki), fue tercero.



Durante el Shakedown Test, el Director Técnico de Aprilia Racing, Romano Albesiano, explicó que la RS-GP 2022 es como “mover un edificio a dos metros de distancia, no es un gran cambio, pero hay que moverlo todo”.



"Básicamente, la moto es una máquina completamente nueva, aunque similar a la que vimos volver a luchar al frente en 2021, y los primeros indicios sugieren que tanto Aleix Espargaró como Viñales se están divirtiendo, y Viñales disfruta especialmente de que la nueva RS-GP es más estrecha que la del año pasado", dijo Albesiano.



En la novena vuelta del día, Aleix Espargaró cerraba de golpe en 1:58.371, una de las vueltas sobre dos ruedas más rápidas de la historia en el Circuito Internacional de Sepang, con Viñales yendo solo a 0.013s más lento que su compañero de equipo a falta de 13 minutos para culminar la prueba.



Para Suzuki, el día comenzó bien y terminó bien en los tiempos, ya que los españoles Alex Rins y su compañero de equipo del equipo Suzuki Ecstar, Joan Mir, se unieron al piloto de pruebas, el francés Sylvain Guintoli.



El actual campeón mundial, el francés Fabio Quartararo ( Yamaha) se ubicó sexto con un tiempo de 1:59.002, y estuvo a 0,6 s del tiempo de Aleix Espargaró.



El piloto de pruebas de Yamaha, el británico Cal Crutchlow volvió a la pista y completó 47 vueltas, lo mejor con 1: 59.558, que lo colocó en el puesto 11 en la tabla de tiempos.



Séptimo fue el español Joan Mir (Suzuki), a 0.696, y completaron los diez, el séxtuple monarca de Moto GP, el español Marc Marquez (Honda), a 0.916, el español Pol Espargaró (Honda), a 0.982, y el italiano Marco Bezzecchi, que utiliza una Ducati del equipo Moobey VR 46, propiedad del mítico Valentino Rossi, recientemente retirado de la actividad.



La primera fecha del Mundial de Moto GP, se disputará el 6 de marzo en el circuito de Losail, Qatar.

