Línea directa: "motos sin patente", "conductas antisociales" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 05.02.2022 - Última actualización - 19:27

19:26

Motos sin patente

UNA LECTORA

"Fui al banco provincia sucursal Abasto que está en Av. Freyre, a realizar una transacción, pero no me animé. Hay un montón de motos sin patente, con dos personas, merodeando por allí. Todos los días hay arrebatos de bolsos y asaltos. No se puede ir a realizar una operación al banco porque da miedo. Le pido al Sr. intendente que tome cartas en el asunto y controlen las motos sin patentes. Y a los encargados de la seguridad que manden gente a vigilar las calles. Más de la mitad de las motos que circulan lo hacen sin patente. ¡Eso no puede ser así! Muchísimas gracias por el espacio".

****

Listado de precios cuidados

UN LECTOR

"Le quiero hacer un pedido y una sugerencia al diario. Sé que el listado es largo, pero les pediría que publiquen la lista de los productos con sus respectivos precios que acordó el gobierno para Precios Cuidados, y también los lugares donde se expenden. En Santa Fe no están exhibidos en ningún lado, tampoco veo que en los supermercados estén los cartelitos con los precios indicando que son productos regulados. Esto me llama poderosamente la atención. No hay ningún control al respecto. Es llamativa la ausencia de los organismos de control. Si se publicasen los precios, los consumidores podríamos hacer el control que los organismos correspondientes no realizan".

****

Conductas antisociales

VECINA DE CANDIOTI NORTE

"Me quiero referir a las conductas antisociales del barrio Candioti Norte. La esquina de Mitre y Córdoba fue el escenario de las fechorías de un delincuente que incursionaba por los patios y los techos de los vecinos y aún circula por los frentes y provoca cuando puede. La municipalidad tiene su responsabilidad, por el yuyal de la esquina sudeste. Los propietarios no cortan los yuyos y la municipalidad debería intimarlos para que lo hagan porque afecta a los vecinos. Muchas gracias".

****

Falacias

MARÍA BELTRAMINO

"'Miente, miente, que algo queda' parece ser la política comunicacional del actual gobiernoen relación al Covid, las vacunas y demás. Ahora, si vas a mentir, recordá que la gente no es estúpida y si lo que decís es claramente un invento, la gente no te creerá aun cuando lo que digas sea verdad. Esto viene a cuento del funcionario que en la edición del viernes 28 de enero de EL Litoral comentaba que '2 de cada 3 muertos no estaban vacunados'. Hasta allí no se notaba el 'invento' o mentira, pero cuando, adrede (total la gente es estúpida) o por ignorancia (no es justificativo para un funcionario), concluye en voz alta que '1200 vidas (de las 1800 personas que dijo habían fallecido) se habrían salvado si hubiesen estado vacunadas' (el arreglo gramatical es mío), toda la falacia hace agua. Porque si 600 personas murieron estando vacunadas, ¿cómo sabe este funcionario que de los 1200, 600, 800 o los 1200 no habrían muerto aun cuando estuvieran vacunados?".

****

Sin expectativas de futuro

UN LECTOR

"La ciudad de Santa Fe tiene muchos problemas serios y lamentablemente las últimas autoridades electas, me refiero a concejales, no permiten tener una expectativa favorable en cuanto a que las cosas vayan a funcionar mejor en el futuro cercano. Desde tener un concejal que anda vociferando con un megáfono por las calles diciendo cómo tenemos que alimentarnos, hasta tener un concejal 'cumbiambero' envuelto en raros acontecimientos con las bandas de narcotraficantes de Rosario. La verdad es que a uno le quedan grandes dudas acerca de cuál puede ser nuestro futuro. Creo que es hora de que la ciudadanía sea más responsable y madura a la hora de votar. También creo que los candidatos que representan al pueblo deberían presentar un certificado de idoneidad antes de ser aceptados para tener funciones públicas. No puede ser que alguien que no maneja temas específicos de la ciudad pueda ser concejal y definir los destinos del conjunto. El caso de estos dos concejales es ilustrativo, porque no son los únicos".

****

De Rusia con amor

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Demencial y audaz ofrecimiento, ser punta de lanza en Latinoamérica del expansionismo Ruso en un momento que el planeta está al borde de una guerra y tomar partido sobre la política de un país antagónico del mundo occidental es cuanto menos suicida, sobre todo cuando estamos haciendo equilibrio con el FMI, al cual se han cansado de tirarle flores, ahora le manifiesta a su futuro empleador que Argentina debe dejar de depender de EE.UU., cuando lo hemos visto en los pasillos del poder de ese país correr a Biden para soplar la pelusa de la solapa, una clásica y artera traición Corleónica. Ellos no nos llaman, nosotros vamos a pedir, los prestamistas existen porque están los que toman créditos, también están los que nunca pagan (nosotros) espero que no haya firmado en Rusia o China algún boleto de Compra-Venta de nuestro territorio para que hagan una huerta o ensayos nucleares, ¿qué le dirá a XI-Jinping? ¿que Putín es ¡¡malo... malo!!? ¿es al mejor oferente? Habría que sacarle la lapicera o que no viaje, le pagamos igual el salario, corremos menos riesgos".