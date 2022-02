Mundial de Clubes: Al Ahly dio la sorpresa y dejó en el camino a Monterrey

Al Ahly, de Egipto, venció este sábado a Monterrey, de México, por 1 a 0 en Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro de la segunda ronda del Mundial de Clubes de la FIFA.



El único gol lo hizo el egipcio Mohamed Hany, a los 8 minutos del segundo tiempo.



Monterrey tuvo como titulares a los futbolistas nacionales Esteban Andrada (exBoca), Matías Kranevitter (exRiver), Maximiliano Meza (exIndependiente) y Rogelio Funes Mori (exRiver).



Al Ahly, actual campeón de África a nivel clubes, se enfrentará ahora a Palmeiras de Brasil, ganador de la última Copa Libertadores de América.



La programación y resumen del Mundial de Clubes, con horario de Argentina, es la siguiente:



Primera Ronda: Al-Jazira 4-Pirae 1.



Segunda Ronda: Al Ahly 1-Monterrey 0.



Segunda Ronda: 6 de febrero, Al-Hilal-Al Jazira, Mohammed Bin Zayed Stadium, 13.30.



Semifinal: 8 de febrero, Palmeiras-Ganador de Al-Ahly/Monterrey, en Al Nahyan Stadium, a las 13.30.



Semifinal: 9 de febrero, Chelsea-Ganador de Al Hilal/Al-Jazira-Pirae, Mohammed Bin Zayed Stadium, a las 13.30.



Final: 12 de febrero, Mohammed Bin Zayed Stadium, a las 13.30.

