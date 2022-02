Ibarlucea: asesinan a un joven de dos tiros en el pecho

Mano a mano con el DT

Lo hizo debutar un "prócer" sabalero (el Vasco Urriolabeitia). Habló de Farías, del Pulga, de la falta de explicación de Bilardo cuando lo dejó afuera del Mundial '90 y de su enfermedad: "La operación casi me cuesta la vida pero si uno se tira en la cama a mirar el techo, se deja abandonar... Y yo no me voy a abandonar".