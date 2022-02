Isabel II desea que Camila Parker se convierta en reina consorte

La reina Isabel II de Inglaterra expresó este sábado (05.02.2022) en un mensaje a la nación su "sincero deseo" de que Camila, la esposa del príncipe heredero Carlos, sea la reina consorte.

"Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio y leal servicio", dijo la monarca británica, de 95 años, la víspera de la celebración de sus 70 años de reinado.

En una declaración escrita firmada por Elizabeth R, añadió que cuando Carlos se convirtiera en monarca, sabía que el pueblo británico les daría a él y a Camila "el mismo apoyo que me habéis dado a mí".

Camilla WILL become Queen: Her Majesty, 95, issues historic Platinum Jubilee statement to end years of uncertainty https://t.co/7CWEpxYs2x pic.twitter.com/W1VdNN2x9z