En medio del conflicto, una foto de Wanchope con Tevez

Domingo 06.02.2022

El delantero quiere salir del club y está enfrentado con el Consejo de Fútbol y el vicepresidente Juan Román Riquelme. Su representante dijo que "Colón es una muy buena vidriera para él", pero... La situación está cada vez más tensa.

Las últimas horas en el mundo Boca fueron una revolución. Es que durante la mañana de este viernes, Wanchope Ábila publicó un explosivo comentario sobre su situación en el club desde que llegó a principios de enero tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos. "No les debo nada y no les tengo miedo", citó en una de sus declaraciones más fuertes. A su vez, le puso un ultimátum a la dirigencia para que resuelvan su futuro antes del final del cierre de libro de pases, que será la próxima semana.

Frente a este escenario, el que salió a responder de manera oficial por el Xeneize fue el vicepresidente primero. Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución, y encargado del Consejo de Fútbol, contraatacó: "Él tiene un contrato con nuestro club hasta el 31 de diciembre. Seguramente no debe estar contento de cómo le salieron las cosas en los Estados Unidos. Está entrenando con nuestro plantel. Y tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones", explicó el histórico número 10 en varios medios.

Ahora, un nuevo capítulo se sumó a esta historia. Ya en la madrugada del sábado, cuando comenzó el día 5 de febrero, día del cumpleaños número 38 de Carlos Tevez, el atacante que llegó a Boca a finales de 2018, Ábila se mostró junto a su amigo en la celebración de su natalicio y dejó un sugerente mensaje.

Al igual que hizo con su descargo, Wanchope subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver abrazado a su ex compañero y en la que escribió: "Feliz cumple rey, Carlitos Tevez, lealtad por siempre amigo", escribió el delantero de 32 años.

Esta nueva declaración del todavía jugador xeneize se produce pocas horas después que el propio Riquelme habló sobre cómo terminaría un mano a mano entre él y Tevez en el caso que Carlitos se decidiera a enfrentarlo en las próximas elecciones de Boca, a realizarse en 2023.

"No tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones en dos años 80 a 20 o 90 a 10, no importa quien vaya de candidato. Si va Jorge (Ameal), vamos a ganar 90 a 10″, fue lo primero que dijo JR cuando le consultaron sobre el presente y futuro político de su club en diálogo con TyC Sports. Acto seguido, lo subió al último número 10 a una posible contienda electoral.

"Ojalá que Tevez participe de la política del club. Si quiere, puede hacerlo de nuestro lado, tiene las puertas abiertas. Y si no que acompañe a otro, no me molestaría. Si él va del otro lado ganaríamos 85 a 15, no 90 a 10. La gente sabe que cuidamos el club y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo", afirmó Riquelme.

Hay que recordar que Tevez es amigo confeso de Daniel Angelici, ex presidente de Boca, y quien está enfrentado con el histórico enganche desde la época que el dirigente sugirió no renovar su contrato cuando era tesorero de la institución. Al mismo tiempo, Ábila arribó al plantel de la mano del ex titular del club de la Ribera.

A una semana del inicio de la Copa de la Liga, la primera competencia oficial que disputará Boca en este 2022, a la espera del estreno de la Copa Libertadores en abril, todo estalló con el reclamo que hizo Wanchope Ábila por no ser tenido en cuenta por el DT Sebastián Battaglia desde su vuelta al primer equipo. y frente al parte oficial que difundió la institución: "Lesión grado uno del recto anterior", rezó el texto firmado por el departamento médico.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás", fueron algunas de las palabras que empleó el delantero de 32 años.

Wanchope Ábila sacó un comunicado en contra de la decisión de Boca de no aceptar la oferta de Colón para que el delantero siga su carrera allí. En relación a esto, su representante Adrián Ruocco, habló en Tyc Sports y apuntó contra la dirigencia azul y oro.

"Se expresó por ese medio porque Colón está buscando un delantero y ante la respuesta negativa de Boca, si no expresaba la voluntad de salir, podía Colón ir a buscar otro delantero y perder la oportunidad, como perdió otras. Además Ruocco, explicó cómo se siente Ábila: "Se siente dolido, 'por qué otros no y conmigo, sí'. No hay igualdad al tratar otros temas de otros jugadores. Se terminó de calentar y publicó lo que publicó. El que no conoce, capaz que no lo entiende", dijo el representante de Wanchope apuntando contra Juan Román Riquelme. "Colón es una buena vidriera, juega la Libertadores, si lo hacés jugar a Wanchope con el Pulga Rodríguez, con Farías, es más fácil de vender al exterior que hacerlo correr en Ezeiza", señaló Ruocco. Y concluyó diciendo: "Tengo temor que la carrera de Wanchope se vea afectada", a la vez que señaló su disconformismo con la publicación oficial que hizo Boca de las lesiones del jugador.

La vuelta

Luego del fin de semana libre, el plantel retorna este lunes por la mañana, desde las 9, a los entrenamientos en el predio rojinegro. Habrá doble turno el martes y luego se entrenará por la mañana hasta el sábado, día en el que partirá a Buenos Aires para jugar el domingo ante Boca en la apertura de la Copa de la Liga.