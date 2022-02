https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.02.2022 - Última actualización - 15:31

12:02

Hoy habrá una reunión entre la dirigencia y el secretario técnico para resolver la postura respecto de la incorporación de Abila. La propuesta de Boca es no prestarlo e incluir a Farías en la negociación.

Sigue el conflicto del delantero con Boca... Colón le da salida a Bianchi y decide qué hace con Wanchope Hoy habrá una reunión entre la dirigencia y el secretario técnico para resolver la postura respecto de la incorporación de Abila. La propuesta de Boca es no prestarlo e incluir a Farías en la negociación. Hoy habrá una reunión entre la dirigencia y el secretario técnico para resolver la postura respecto de la incorporación de Abila. La propuesta de Boca es no prestarlo e incluir a Farías en la negociación.

Las horas que faltan hasta el miércoles a las 20 serán clave para saber si Ramón Wanchope Abila finalmente se sumará al plantel de Colón, luego de gestiones que no tuvieron éxito hasta el momento. Lo último que se dijo públicamente sobre ello, de parte de los clubes, fueron las declaraciones de Riquelme, cuando señaló que "Colón nos pidió que les prestemos a Wanchope y a Retegui, nosotros les dijimos que no. Insistieron con los préstamos, entonces vimos que una buena posibilidad para Colón, era que nos venda el 50 por ciento de Farías y que nosotros le cedamos a Wanchope y un dinero que, para nosotros, es importante. Todavía Colón no nos respondió. No es que nosotros fuimos a buscar a Farías; es Colón el que llamó a Boca".

Wanchope y su entorno ya habían explotado antes de estas declaraciones de Riquelme. El parte médico emitido por Boca respecto de su lesión fue el detonante, pero su bronca viene de hace rato. Ábila está cansado de esta situación. Como dijo en su comunicado, desde que volvió en diciembre estuvo marginado y sin diálogo. Sin embargo, tuvo que escuchar demasiado a través de los medios y cuentas de redes sociales que él sabe que son cercanas a la conducción, "voceros", según su representante Adrián Ruocco.

Versiones, ofertas que se rechazan, agresiones, comentarios desagradables con respecto a su físico con fotos que parecieron haber sido filtradas desde el club, porque no fueron publicadas oficialmente. "Todas las cosas que dicen por atrás", dijo el goleador al respecto.

Y también remarcó indirectamente la publicación de su parte médico cuando no suele ser muy habitual en Boca que salgan a la luz lesiones frecuentes de algunos futbolistas, caso Marcos Rojo. "Amenazar", "dejar expuesto" y "dañar mi imagen" fueron acusaciones de Ábila para el Consejo.

El reclamo de Ábila, en el fondo, también es que para seguir en la situación actual prefiere que lo dejen salir del club. Fueron varios los equipos que se interesaron (Huracán, Independiente y Colón), pero Boca rechazó todas las propuestas porque se trataban únicamente de préstamos y el Consejo quiere vender a Wanchope, al que se le vence su contrato en diciembre de este año.

"Si lo ponés a correr al costadito, ¿sabés quién va a venir a buscarlo? Nadie. Hasta la secretaría de cultura de Boca sabe que no va a jugar, que no tiene la mínima chance", dijo Ruocco.

La fecha límite es la del miércoles, día en el que cierra el libro de pases. ¿Qué pasará?, habrá que esperar. El interés de Colón está, más allá de que Falcioni, consciente del momento que está viviendo Wanchope Abila, confió a El Litoral: "Traerlo no me obsesiona y sé que habrá que ponerlo bien desde lo físico. Lo único que digo es que la competencia será larga, contínua y exigente en cantidad de partidos y necesitaremos variantes. Se fue Morelo y no vino nadie para ocupar ese lugar. Mis equipos generalmente jugaron con un '9'. Me ofrecieron extranjeros, pero hay que permitirles un lógico período de adaptación y no podemos esperarlos", dijo Falcioni en la nota que publicó El Litoral.

¿Qué se dice en Colón?, que hay que esperar estas horas. Retegui va a jugar en Tigre, no surgen otras alternativas que puedan seducir como, en su momento, pasó por ejemplo con Sosa Sánchez y con Avalos, así que no hay que descartar nada hasta el miércoles. O quizás antes.

Bruno Bianchi se va

El defensor, que no fue una prioridad para Falcioni a la hora de armar la zaga central, se irá a Atlético Tucumán. De esto se venía hablando hace varios días y, mientras tanto, Falcioni fue armando la zaga central con Garcés y Novillo, una de las incorporaciones para ese puesto, quedando Goltz como alternativa de relevo y también Rafael Delgado, que ha jugado de lateral por izquierda en los amistosos pero es una posibilidad más para el puesto de central.