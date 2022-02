https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 06.02.2022

13:12

Redes sociales Twitter: un usuario opinó que Jennifer Aniston "está baqueteada" y le respondieron con memes Un hombre escribió que prefiere mujeres más jóvenes porque las de 40 "ya están usadas". Recibió todo tipo de respuestas. Un hombre escribió en su cuenta de Twitter que prefiere mujeres más jóvenes porque las de 40 "ya están usadas". Por eso cree que Aniston ya está "baqueteada".

Este sábado, Jennifer Aniston, actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense se convirtió tendencia en Twitter después que un usuario opinara sobre el aspecto de la mujer.

" Jennifer Aniston ya está vieja. No me gustan las minas d 40 para arriba. Mi target es de 25 a 35 años. Jóvenes, atléticas runners, buen lomo, carne bien dura y muy activa en la cama. Sino se descarta", fue lo que escribió Running with Libertad (@ArgentinaCred).

Luego, un usuario le dijo que tenía sus mismos gustos, pero no coincidía con respecto a lo que dijo sobre Aniston. El usuario de Twitter volvió a generar polémica diciendo. "Las cuarentonas ya están usadas por varios tipos. Es como que te estás comiendo un saldo".

Y no se quedó atrás. El hombre siguió sosteniendo que Jennifer "está baqueteada. La mujer que pasa los 40 ya están muy usada. Caminada por varios tipos. Imaginate que estás garchan... algo que ya pasó mínimo por 40 manos. Prefiero la mujer de carne joven, sin celulitis ni estrías, y no tan usada. Además, te aguantan lo que le pidas".

Los usuarios de Twitter estallaron al leer ese tuit y no pararon de hacer memes. Cuando se convirtió tendencia, Running with Libertad ocultó sus tuits y ahora es una cuenta privada.

Miles de seguidores no podían creer lo que tenían que leer. Algunas mujeres mostraron su molestia al ver que el hombre busca la "perfección" en una mujer. "El problema es que le dan bola. Un sujeto que dice que las de 40 están muy usadas y que Jennifer Aniston es vieja no puede calentar a nadie. No estén con tipos que hablan así", escribió @FlordeRecruiter.

"No se trata de sí Jennifer Aniston está baqueteada o no con 50+ años o si con 40 una mujer puede estar regia Se trata de que 1) hay chicas y mujeres que interiorizan estas mierdas misóginas y 2) todas las mujeres, jóvenes o no, nos cruzamos en la vida con más de un tipejo como este". [email protected]

"Lávate la boca antes de hablar de Jennifer Aniston, dale circula y anda a aparearte con otros runners fibrosos", dijo @BonastreGonzalo.

Otros, directamente, optaron por la vía corta: los memes.

