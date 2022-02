Pepe Castro: "No hay que festejar más ascensos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Yo vivo en Buenos Aires y ahí se habla de Colón, no se habla de Unión. Y a eso hay que cambiarlo", dijo el goleador del ascenso del '89.

Pepe Castro estuvo por Santa Fe. Y siempre es bueno escucharlo, más allá de que en los últimos tiempos interactúa mucho con el hincha de Unión a través de su red social y aprovecha para expresar sus opiniones.

"Siempre que digo algo, lo digo para apoyar. Cuando Leo Madelón era el técnico, creo que faltó esa ambición para ir por todo. ¿O no se acuerdan de ese partido en Santa Fe, cuando podía quedar puntero y perdió?. Ese era el momento de aprovechar y dar el salto de calidad... Cuando vino Azconzábal, sabía que iba a fracasar y lo dije".

"Llego a la ciudad y no me agrada ver la bandera de Colón con la estrella grabada. Triunfo Tatengue me abrió las puertas y por eso lo veo como una oportunidad para aportar lo mío por este club que quiero mucho. Pero ojo, que voy a ser un fiscal y cuando las cosas no se hagan bien, seré el primero en decirlo. Todos saben cómo soy. Y por más que presenté muchos proyectos en Unión que durmieron en un cajón y esta es la primera vez que me buscan en serio, no dejaré de ser fiscal y diré lo que no veo bien. El único en Unión que me abrió las puertas fue Malvicino, que una vez casi me contrata de entrenador".

"Yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires se habla de Colón, no se habla de Unión. Y a eso hay que cambiarlo. Quiero trabajar para que el chico de la novena sepa por qué juega en Unión y por qué tiene que llegar a la primera y sentir orgullo de ponerse la camiseta de Unión. Y no quiero que pase lo del pibe Cabrera o lo de Carabajal, que llegan y se van sin que haya muchas explicaciones. Juegan tres partidos y se van".

"Ya cuando Mosset tomó el equipo, se veía otra impronta. La salida de Azconzábal, me hizo acordar a cuando Pekerman tomó los juveniles después de Merlo o de Pachamé. Con poco se iba a mejorar. Y Munúa lo ratificó. Ahora hizo la pretemporada, armó el plantel y llega el momento de demostrar. Ramos viene de Bolivia, Mele viene de Plaza Colonia, Jaurena de Alvarado... Ojo, capaz que en este fútbol rinden. El fútbol uruguayo tiene mucho menos nivel que el fútbol argentino. Ahora hay que exigirle".

"Colón hizo un salto de calidad al traer a Falcioni. Yo sé que al hincha de Unión le molesta que uno hable de Colón, pero la comparación es inevitable. Falcioni es mi amigo, ha tenido muy buenos resultados, pero es mezquino. Es distinto a Domínguez. Guste o no guste cómo juegan los equipos de Falcioni, Colón dio un salto de calidad".

"El que no entienda que Unión ya no necesita festejar ascensos, que hay que festejar campeonatos, que se quede en su casa. Hay que ir en esa búsqueda y trabajar para eso. Y es lo que me encantaría hacer, aportando lo mío".

"No es mérito entrar en la Sudamericana... Dentro de poco, vas a entrar a un kiosco, vas a comprar un chocolate, lo vas a abrir y te vas a encontrar conque, de premio, entraste en la Sudamericana... Hay que ir por otra cosa".

"La primera contención que deben tener los chicos, no es el representante, es el club. El primer antídoto contra el flagelo de los representantes, tiene que ser el club. Pero para eso, hay que ir, hablar con la familia, darle una pensión como la gente, un buen trato...".

"Tengo la posibilidad de hacer un acuerdo e intercambio con China, donde estuve trabajando y ahora podría agregar Deportes Tolima de Colombia. Vengo trabajando en eso".

"Desde que yo jugaba se decía que había que sacar los fosos, pero se termina haciendo 30 años después. Parece un simple detalle, pero para mí es la prueba de que Unión está atrasado en muchas cosas".

"El contagio se debe dar siempre de adentro hacia afuera, no esperar que el contagio se reciba desde afuera hacia adentro del club. Hay que motivar al hincha para que se haga socio, que vaya a la cancha, que se compre la camiseta, un llavero, lo que sea... Que tenga y exprese siempre de alguna manera su sentimiento hacia el club".