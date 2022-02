https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ex diputada nacional Ana Copes por el Partido Demócrata Progresista. Crédito: Flavio Raina

Entretelones de la política provincial El PDP y la contramarcha

En un comunicado de prensa titulado "¿Por qué subirse al tren que lleva adonde los K quieren?" el sector Pertenecer del Partido Demócrata Progresista rechaza la lógica que tomó parte de la oposición al organizar una "contramarcha" tras la marcha del kirchnerismo que manifestó sus quejas contra la Corte Suprema de Justicia.

La concentración del oficialismo se realizó el 1ro y el día 3 la de la oposición, con resultados marcadamente distintos. En el texto firmado por Ana Copes, Pablo Cardinale, Andrés Mathurín, Daniela Muttis y Sergio Bendahan, difundido a la prensa el lunes, se expresa que la inamovilidad y estabilidad de la Corte Suprema de Justicia es una de las bases de nuestro sistema constitucional republicano, el cual se cimenta en la división de poderes" y que "la razón no surge midiendo fuerzas. La fuerza de la razón ya está escrita en la Constitución. No se trata de 'ganar' con más o menos movilización o de dirimir algo con estas acciones, porque no hay nada que ganar ni dirimir. Bajo ningún punto de vista, la vigencia de nuestra Constitución depende de marchas. Entrar en la 'competencia' es entrar en el juego kirchnerista (expertos en estrategias y en relatos) y es un juego que tiene su costo".