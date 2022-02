Las ventas minoristas crecieron 17,5 en enero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las ventas minoristas pymes a precios constantes subieron 17,5 % anual en enero, impulsadas por el aporte de la temporada turística récord, pero en la comparación respecto a diciembre pasado cayeron 26,8 por ciento, según informó la Came.

De acuerdo al informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, comparadas con enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, las ventas crecieron 10,8 por ciento. En la comparación mensual las ventas cayeron 26,8 por ciento, atribuida a la estacionalidad habitual de esos meses.

La entidad señaló que "enero fue un mes activo para los comercios ubicados en ciudades turísticas, donde se registraron grandes ventas en productos como indumentaria, calzado, ropa deportiva, jugueterías, alimentos y bebidas o perfumerías".

En ese sentido, precisaron que "las mayores tasas de variación la tuvieron las ciudades del sur del país, que el año pasado recibieron muy pocos turistas y esta temporada revirtieron esa situación".

Sin embargo, explicaron que "la situación no fue tan buena en relación a las utilidades obtenidas, donde solo 41,5 por ciento de los empresarios consultados las definieron como buenas o muy buenas" y detallaron que "lo que más complicó al comercio fueron las subas de precios, especialmente en el rubro Alimentos y Bebidas".

El detalle rubro por rubro

Alimentos y Bebidas: las ventas en enero subieron 12,5 por ciento anual, muy estimuladas por la buena temporada turística y una mayor predisposición para reuniones sociales que en 2021. Los partidos de la Selección Argentina activaron un mayor nivel de expendio de alimentos y bebidas. En la comparación mensual las ventas se retrajeron solo 13 por ciento.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas aumentaron un 3,6 por ciento anual y cayeron 12,2 por ciento mensual, siempre a precios constantes.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas se incrementaron un 35,2 por ciento anual en enero, aunque bajaron 45,6 por ciento mensual, algo esperable por la estacionalidad en esa demanda.

Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas tuvieron un ascenso del 29,2 por ciento anual y un declive del 32,2 por ciento mensual (medidas a precios constantes).

Jugueterías y artículos de librería: las ventas crecieron 31 por ciento anual a precios constantes, y bajaron 34,6 por ciento en la comparación mensual.

Neumáticos, repuestos de autos y motos: se registró un progreso del 5,7 por ciento anual a pesar de los faltantes de mercadería, especialmente neumáticos. La gran temporada turística alentó las ventas, tal como sucedió en diciembre, por lo que frente a ese mes que fue de alta demanda, las ventas se retrajeron sólo 3,5 por ciento.

La inflación estará alta

Las previsiones sobre la inflación de enero de consultoras privadas reflejan una fuerte suba en los precios, a la espera del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el Indec el próximo 15 de febrero. Según las estimaciones reveladas, los informes anticipan un impacto directo al bolsillo de los consumidores durante el mes pasado. Las estimaciones van en línea con las declaraciones recientes del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien estimó que el incremento de los precios del primer mes del año será similar al 3,8 por ciento de diciembre de 2021. Consumidores Libres informó que el relevamiento de precios del primer mes del año arrojó un aumento de 5,04 por ciento. Las frutas y verduras subieron 20,90%, la carne tuvo un incremento del 1,95% y los productos de almacén aumentaron un 1,89%. Héctor Polino, responsable legal de la cooperativa, remarcó en declaraciones al programa "Un día de estos", que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia, que "lamentablemente el problema inflacionario en Argentina continua" e hizo énfasis en las consecuencias de la ola de calor para el cordón frutihortícola de la provincia de Buenos Aires que ante la pérdida de la producción hizo que los precios aumentaran fuertemente". "El tomate subió un 56,52%, la zanahoria un 46%, y la acelga en paquete un 44,44%", indicó.

Los combustibles siguen atrasados

El ex secretario de energía, Emilio Apud, justificó el último aumento en los precios de los combustibles, mientras advirtió que están entre 9 y 10% por debajo del valor que deberían tener, a diferencia del gas o la electricidad que se encuentran a un tercio. "Es lamentable que tengan que aumentar pero deben hacerlo", dijo. "En un contexto inflacionario como el que hay desde hace años, y por lo que subió el dólar y el barril de petróleo desde la última vez que aumentaron que fue en mayo del año pasado, es imposible no aumentar", agregó. Apud precisó que en la actualidad no alcanza la producción de gasoil que es lo que más afecta al campo. Hay que conseguir divisas para importarlo, para lo cual "se necesitan cerca de 800 millones de dólares para comprar el gasoil que la mayoría debe destinarse a centrales eléctricas que producen electricidad y el resto para el campo". "Esto está distorsionado porque el Gobierno volvió con las viejas prácticas de fijar precios políticos. Que un bien esté por debajo de su costo debe ser excepcionalmente y por un tiempo muy acotado", puntualizó y recalcó que en la Argentina "la producción podría ser excedentaria. Tenemos recursos para más de lo que requiere nuestro mercado. Somos la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo. Sin embargo estamos importando y no se exporta porque no están dadas las señales económicas necesarias". Apud destacó que las naftas "no están en absoluto retrasada. Con el aumento de la semana pasada, está a un 9 o 10 por ciento debajo del precio que debería estar. Sería una pena que se engolosinen y lo retasen más. Es un escenario distinto al del gas y la electricidad que están en un tercio de lo cuesta". Por su parte, Manolo Lamas, un referente del traslado de hacienda ganado en pie, estimó entre 5 o 6% el impacto del incremento de la semana pasada. "Por este último aumento del precio del litro del gas oil al surtidor de un 9% promedio nacional, el Transporte de Hacienda Ganado en Pie en Argentina tendría un incremento en las tarifas por km cargado entre un 5 y 6%, Dicha suba rondaría en los $ 8 por km la jaula Simple y entre $ 9 y $ 10 el km la Jaula Doble Piso", dijo. Los aumentos de los costos en el transporte de carga en Argentina desde junio a diciembre pasado fueron de un total de 18,5% , con un promedio mensual de 2,64%. Mientras que la suba de costos total en el transporte de carga en argentina en el año 2021 fue del 49%. En ese marco, PAETAC (Primera Asociación Empresaria de Transporte de Cargas) junto a la consultora Focus Market, estimó que para un auto mediano con Tanque de 55 litros llenar el tanque con Nafta Super en Enero 2021 costaba $ 3.954, mientras que con el reciente aumento llenarlo cuesta $ 5.445. En término interanual el aumento es del 39%. Según PAETAC un recorrido de 30 kilómetros tenía un costo de $ 875 en 2020 en el transporte de carga sin contar los impuestos deducibles como IVA y Combustibles Líquidos hoy es de $ 1.602. Para el recorrido de 90 kilómetros el costo era de $ 2.625 en 2020 y ahora de $ 4.862 en 2022. En el caso de un recorrido de Transporte de Carga de 300 kilómetros en 2020 tenía un costo de $ 8.752 en 2020 y de $ 16.207 ahora en 2022. En el acumulado de los últimos 2 años el aumento del combustible fue del 83 % por debajo de la inflación general promedio en el mismo período. Además el informe destacó el impacto del aumento de los peajes en el costo de distribución de los bienes en el transporte de cargas en el comienzo de año.

