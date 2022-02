Línea directa: "pedido especial", "pérdida de agua" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.02.2022

14:49

Pedido especial

AYELÉN VILLAVERDE

"Ante todo, gracias por este espacio. Hago trabajos de tareas domésticas y algo de costura, pero trato de conseguir una entradita más para mi casa, ya que el dinero no nos alcanza. No tengo planes sociales, solo vivimos de las changas que hacemos mi esposo y yo. Somos una pareja joven, sin hijos. Me decidí volver a la feria, al trueque, a vender toda clase de cosas: ropa, calzado, carteras, bijouterie, etc. Así que si alguien tiene algo de eso para donarme, lo que no use, le sobre y desee ayudarme, se lo voy a agradecer de todo corazón. Quien quiera comunicarse, este es mi teléfono: 155-029699. Muchas gracias a todos y al diario El Litoral por esta valiosa página. Dios los bendiga y los recompense".

****

Pérdida de agua

VECINOS DE B° EL POZO

"Hace varios días que hay una pérdida de agua potable. En forma constante salen y se desperdician litros y litros del vital elemento. La pérdida está en plena vereda, a la salida de la peatonal ubicada en Ortiz de Montoya y Jiménez Assua. Asimismo, reclamamos por agua depositada en la esquina de Marta Samatán y Jiménez Assua. Se ha formado una laguna y al parecer son líquidos cloacales. Desde hace meses y meses, colocaron en esa esquina un corralito de Assa y así quedó como testigo de un trabajo incompleto. Por favor, le pedimos a esta empresa su intervención y la reparación de los problemas mencionados. Gracias por el espacio".

****

Cocaína con veneno en Puerta 8

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"La cocaína lo es en sí mismo, creo que hay que decir además adulteradas con sustancias venenosas. Escuché de los familiares de las víctimas enojados con el Estado porque no era pura, los consumidores más curtidos de hace 20/25 años como todos los adictos decían que la manejan, curioso para quién consume tantos años. Una vez salido de esta situación sería bueno que las autoridades investiguen cuántos de ellos reciben planes del Estado. Por otra parte hay tanta hipocresía como estupefacientes en la sociedad. Dentro de unos días será una anécdota y los negocios de la droga volverán a la normalidad, son muchos los que participan".

****

¿Veremos algo?

JUAN R. BELL

"Solamente un… ¿estúpido?, o un pésimo administrador, puede hacer inversiones de esa forma. Pero así fue y ya debemos prepararnos para no 'ver' un mango de los FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino) que el Estado se los apropió y los debe devolver el 31/12/2023. Y lo dice la propia Ley, claro hecha por ellos mismos y todos los propietarios lo hemos aceptado como… (¿idiotas?). En su momento se aprobó la Ley, 24241 que en sus artículos decía '…en títulos públicos, cuenten o no con garantías…'. ¿Nos dirán en esa fecha que los títulos no cuentan con garantías y no pagarán nada? Son capaces y solamente debemos esperar para ver si lo hacen. ¿No sería una grandísima estafa? Espero solamente estar con vida, para ver eso y qué dirán y harán. Pero si lo han puesto en la Ley, esa los cubrirá y nosotros, los jubilados, quedaremos "mirando la luna", por no decir un improperio. Ojalá, ¡Nos veremos!".

****

Inseguridad

SANTOS GÓMEZ

"Con respecto a la inseguridad y el atentado a la vida de este muchacho de Regatas, pregunto, ¿dónde quedó la política de la municipalidad de Santa Fe respecto del secuestro de las motos sin patente? Y me respondo: en un fracaso absoluto. ¿Dónde están Perotti y las fuerzas de seguridad nacionales y federales, que por lo menos contribuían en algunos operativos de tránsito? Otro fracaso absoluto. Y la frutilla del postre: un concejal del Honorable Concejo Municipal de Santa Fe participa de un casamiento del narcotráfico, animando, cantando y sacando fotos; terminado el cual hay tres personas muertas. Y los colegas de este personaje, lo quieren entrevistar a puertas cerradas. ¿Cuál es la verdad? ¿Son todos cómplices? ¿Están repartiendo las culpas? ¿En qué queda el respaldo a la ciudadanía y la responsabilidad por el ejercicio de un cargo público? Gracias a El Litoral por publicar este mensaje".

****

Más droga

MARIO ALFREDO PILO

Lo hemos dicho hasta el cansancio desde hace años, y hemos actuado, en la medida de lo posible, como asociación que adhiere a la red de asociaciones antidrogas. Los políticos no hacen nada al respecto, sólo piensan en ellos y son parte del negocio. En sudamérica la droga financia la política. Dudas? Piensen en la ruta de la efedrina, en el ministro de Seguridad de la Nación, las represalias contra santa fe cuando aquí se detuvo una camioneta de un ministerio nacional llena de drogas, los tiroteos, incluso al exgobernador Bonfatti en Rosario, etc. Recuerdo los dichos del gran Negro Fontanarrosa, precisamente en Rosario: 'añoro las épocas en las que la merca era una compra del super, la droga, ir a comprar un geniol, y el éxtasis darle un beso a escondidas a tu novia'.

¿Alguien puede justificar esta posmodernidad tecnológica, sin valores ni cultura ni principios? ¿Sin solidaridad ni ética conductual? ¿Sin ley ni normas solo intereses y dinero? ¿Y que es precisamente esto lo que lleva a tantos jóvenes, a tantos excluidos, a tantos sin futuro, a drogarse? Evidentemente yo no lo puedo justificar...

La política argentina es cómplice del narcotráfico y de sus muertes. Y la policía protectora. No hay remedios en una argenzuela corrupta y degradada, solo lamentos inútiles, funcionarios ineptos y Ezeiza -cuando no hay huelga- para huir de este no lugar. De este no país, de este no Estado que hemos sabido conseguir, como diría la Constitución Nacional.