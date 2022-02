https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Hilda Ré Recuerdos... y reflexión

Unos años después de la mitad del siglo pasado hubo en la provincia un concurso para el ingreso a la administración, yo me presenté, con el título que tenía: Perito Mercantil, me fue bien y después de algunas dudas sobre la repartición en la que ingresaría, me designaron en la Dirección de Estadística y Censos (la razón: yo vivía cerca) pero esta designación decidió en parte mi vocación, porque la estadística me atrapó y con el correr del tiempo me fui dando cuenta de la importancia que tiene en la toma de decisiones (por supuesto si el dato es correcto, y también, si es correcta la interpretación).

Mi Jefa en la sección Demografía hizo que le diera importancia al trabajo que hacía, que de paso era muy aburrido; codificar los nacimientos, matrimonios y defunciones, es decir traducir en números los datos que figuraban en los certificados, para que después se perforara y luego tabulara, y al final tener en un cuadro la información y llegar a la etapa de la publicación, "mi trabajo era importante, era la base de la publicación". Pero si soy sincera había que agregar el trabajo de quienes perforaban las fichas con los datos que habíamos codificado, luego estaba el trabajo de quien pasaba esas fichas por la tabuladora (aquí a veces se presentaban incoherencias y había que buscar la causa de la misma que podía estar en la ficha original o un error de quienes la habíamos trabajado).

Hablando de la tabuladora, el trabajo de quien la manejaba me impresionaba por la forma de prepararla para obtener los datos conforme se habían programado y algo más, una sola de las oficinas de la Dirección tenía aire acondicionado y era precisamente donde estaba la tabuladora (así lo exigía ELLA). Por supuesto de aquélla época a la actualidad mucho ha cambiado, pero desearía que la rigurosidad con que se trabajaba la información primaria no haya cambiado.

Luego se preparaban los datos a través de cuadros y gráficos para llevarlos a la imprenta, y después de algunas correcciones y modificaciones… teníamos la publicación.

En donde se podía ver datos sobre los nacimientos, matrimonios y defunciones a nivel de departamento y sin publicar por localidades.

Y ahora pienso: qué importante es el trabajo, como nos ayuda a formarnos, cómo nos capacita, qué importante es tener alguien que nos dirija con autoridad y con conocimientos.

El trabajo además de proporcionarnos el ingreso con el cual subsistimos, nos forma como personas, nos socializa, nos hace estar activos y, diría, satisfechos y felices.

Por todo esto repito qué importante es que personas que realmente saben y de responsabilidad asuman cargos influyentes y de decisión.

Pero quiero contar algunas de las experiencias que viví en este trabajo, en un momento saco un paquete de fichas, de nacimientos, de un pueblo y veo que hay solo 6 fichas, es decir que en ese pueblo hubo solo 6 nacimientos durante un año. Mi jefa me dice que me fije dónde estaba ubicado ese pueblo, y si está ubicado en la línea del ferrocarril que estaba en decadencia. Comenzamos a fijarnos en otras localidades y se daba la misma situación. Qué significaba esto: muchas familias habían emigrado seguramente en busca de trabajo en centros urbanos.

Cuando las autoridades con poder toman decisiones ¿tienen en cuenta como éstas influyen en las personas, en los pueblos?

Si pensamos en los que emigraron ya sean familias o individuos solos (hubo una mayor emigración de mujeres) ellos salen de una zona rural donde la comunicación, la amistad es lo común, esas poblaciones habían creado lazos entre ellos, para pasar a una zona urbana seguramente marginal que ya en aquella época se mostraban como superpobladas y en general sin los servicios básicos, pero ahí tenían trabajo y eso se trasmitía al pueblo y de ahí surgían nuevas migraciones. Quizás algunos de los que ahora tienen problemas en el gran Buenos Aires, Gran Rosario, Córdoba, Santa Fe, son los nietos de aquellos migrantes. Sería interesante que en el próximo censo (que se realizará el próximo 18 de mayo) se les preguntara ¿dónde vivían tus abuelos? O hacerlo para algunas de esas zonas por muestreo.

Si se tiene presente que la migración es en edad activa y en edad de procrear, se concluye que en esas poblaciones del interior se produce un envejecimiento, la pirámide de población se va modificando en los primeros escalones 0 a -5 años, 5 a -10 años... esta situación afectó en principio a las escuelas rurales donde el número de alumnos va disminuyendo. Y se tiene conocimiento de escuelas rurales que prácticamente se quedaron sin alumnos.

Pero el problema está en la población en edad económicamente activa que no tiene trabajo.

Se puede pensar que todo migrante es una persona inquieta busca mejores oportunidades, sueña con un futuro mejor para él y su familia... ¿lo ha logrado?

Por otra parte la zona de origen pierde a una persona con aspiraciones y se va envejeciendo. Son dos factores que han afectado muy negativamente a varios de los pueblos del norte de Santa Fe.

Al tener los datos del Censo de 1970, se hizo la comparación por cohorte entre los datos de 1960 y 1970. Teniendo presente que una población modifica su estructura por edad: por los nacimientos, defunciones y la migración, al tener los datos del censo del 70 se trató de hacer esa comparación por grupos de edad. Así al comparar la población de 20 a 30 años en 1960 con la de 30 a 40 años en 1970, se vio que esta última era mucho menor de lo que correspondía por crecimiento vegetativo, la diferencia se atribuye a la emigración ya que el índice de mortalidad en esas edades es bajo. Y esto se daba en las sucesivas cohortes.

Las tasas de mortalidad para las edades de "población económica activa" son bajas, si se observa una diferencia que supere el efecto de estas, se debe atribuir a la emigración.

Dentro de poco se va a realizar un censo, pienso que sería interesante hacer un estudio de todas las poblaciones que se formaron a lo largo de la línea del ferrocarril, desde su origen y relacionar su situación con el aspecto socio - político del momento.

Y ahora agrego algo que nos dijo un profesor: el político debe tratar de resolver los problemas actuales y para eso tener presente los datos que le muestran las estadísticas.

Pero la estadística permiten pensar a largo plazo, permiten proyectar, lo que constituye la base para una planificación.

Gracias.

Una lectora con inquietud por el futuro del país.