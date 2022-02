https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insólito pero real

Messi: el "10" de Newell's para la Copa Libertadores Sub 20

Se llama Joaquín, no tiene parentesco con Leo y juega con la Lepra la Copa Sub 20.

Crédito: Gentileza

Messi jugará con Newell's la Copa Libertadores. Aunque la noticia sea cierta, hay una parte engañosa: nada de esto tiene que ver con Lionel, que sigue su vida en París Saint Germain.

Newell's disputa la Copa Libertadores Sub 20 (comparte el grupo con Guaraní, Orense y Universidad de Concepción) y en su lista de buena fe sorprendió el nombre que figura con el número 10.

Se trata de Joaquín Messi que consultado sobre esta particular coincidencia se presentó ante Conmebol de la siguiente manera: "Soy Joaquín Messi, jugador de Newell's, me toca jugar con la camiseta 10. Vivo en un pueblo cerca de Rosario, se llama Coronel Arnold. Tengo 19 años. Desde los 8 inicié en el baby de Newell's, en Islas Malvinas, que es cancha de siete. Después pasé a Bella Vista, que es cancha de 11. Hice todas las inferiores ahí y ahora estoy en mi último año de Cuarta". 😱 ¿Es argentino? Si 🇦🇷

¿Juega con la 🔟? Si.

¿Juega en @NewellsJuvenil? Si.

¿Messi? ¡Messi! 😍



🌟 Con ustedes, Joaquín Messi, un de los cracks de #Newells en la CONMEBOL #LibertadoresSub20.



🇦🇷 Conheça o Messi do #Newells na #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/Y528ZZzH1W — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 7, 2022

"Mucho me preguntan si tengo algún parentesco, pero es una simple casualidad. En mi pueblo hay tres familias con el apellido Messi.", respondió ante la inevitable pregunta de si tenía algo que ver con Lionel, que antes de convertirse en leyenda también comenzó su carrera en las inferiores de Newell's.

Con respecto a la posibilidad de coincidir en un futuro en Newell's, Joaquín Messi dijo ilusionado: "Sería una cosa impresionante. A mí dame cualquier número, a él la 10 siempre”.

