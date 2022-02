Todos los nominados a los premios Razzie 2022: Bruce Willis tiene su propia categoría

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.02.2022 - Última actualización - 21:29

21:26

Más de 1.100 votantes han elegido qué películas e interpretaciones preferirían no haber visto, esta vez incluyendo también el streaming. Este año, se entregarán el 26 de marzo.

Los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti-Oscars (en español: "Premios de la Frambuesa de Oro"), fueron creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, intentando complementar y criticar con un enfoque cómico los Premios de la Academia, premiando a los peores actores, guionistas, directores y películas de la industria cinematográfica estadounidense.

Como marca la tradición, un día antes de que la Academia de Hollywood desvele cuáles han sido las mejores películas del año con las nominaciones a los Oscar, los miembros de la Frambuesa Dorada rinden homenaje a lo peor del año cinematográfico con las candidatas a los Razzie. Más de 1.100 votantes han elegido qué películas e interpretaciones preferirían no haber visto, esta vez incluyendo también el streaming porque "como los primos feos de los Oscar, los Razzie siguen los pasos de su contraparte más prestigiosa y tediosa". Este año, se entregarán el 26 de marzo.

Precisamente es una película de una plataforma de streaming (si 'Hamilton' de Disney+ lo fue, esta también), la que encabeza la lista de candidaturas. 'Diana: El musical', la grabación del desastre de Broadway que lanzó Netflix, consigue 9 nominaciones, incluida peor película. Le siguen 'Karen' y 'La mujer en la ventana' con 5, incluida Amy Adams, y 'Space Jam: Nuevas Leyendas' con 4.

Este año incluyen, además, una categoría especial dedicada enteramente a Bruce Willis porque, explican, el año pasado hubo "más Bruce Willis de lo que cualquier hambriento espectador podría digerir".

La lista de ganadores de los Razzie 2022 será publicada el sábado 26 de marzo, un día antes de la ceremonia de los Oscar. Aquí tenéis la lista completa de nominados a lo peor del año pasado:

Lista de nominaciones a los Razzie 2022

Peor película

- 'Diana: El musical'

- 'Infinite'

- 'Karen'

- 'Space Jam: Nuevas Leyendas'

- 'La mujer en la ventana'

Peor actor

- Scott Eastwood por 'Dangerous'

- Roe Hartrampf como el Príncipe Carlos en 'Diana: El musical'

- LeBron James por 'Space Jam: Nuevas Leyendas'

- Ben Platt por 'Querido Evan Hansen'

- Mark Wahlberg por 'Infinite'

Peor actriz

- Amy Adams por 'La mujer en la ventana'

- Jeanna de Waal por 'Diana: El musical'

- Megan Fox por 'Midnight in the Switchgrass'

- Taryn Manning por 'Karen'

- Ruby Rose por 'Vanquish'

Peor actriz de reparto

- Amy Adams por 'Querido Evan Hansen'

- Sophie Cookson por 'Infinite'

- Erin Davie como Camilla por 'Diana: El musical'

- Judy Kaye como la Reina Isabel y Barbara Cartland por 'Diana: El musical'

- Taryn Manning por 'Every Last One of Them'

Peor actor de reparto

- Ben Affleck por 'El último duelo'

- Nick Cannon por 'The Misfits'

- Mel Gibson por 'Dangerous'

- Gareth Keegan como James Hewitt, el musculoso entrenador de caballos, por 'Diana: El musical'

- Jared Leto por 'La Casa Gucci'

Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021

- 'American Siege'

- 'Apex'

- 'Cosmic Sin'

- 'Deadlock'

- 'Fortress'

- 'Midnight in the Switchgrass'

- 'Out of Death'

- 'Survive the Game'

Peor pareja en pantalla

- Cualquier miembro torpe del reparto en cualquier número musical cantado (o coreografiado) por 'Diana: El musical'

- LeBron James y cualquier personaje de los Looney Tunes (o producto de Time-Warner) al que drible en 'Space Jam: Nuevas Leyendas'

- Jared Leto y cualquiera entre los 8 kilos de latex de su cara, su vestuario friki o su ridículo acento en 'La Casa Gucci'

- Ben Platt y cualquier personaje que actúe como si Platt cantando 24/7 fuera normal en 'Querido Evan Hansen'

- Tom y Jerry (también conocidos como Rasca y Pica) en 'Tom y Jerry'

Peor remake, copia o secuela

- 'Karen' (remake inadvertido de Cruella de Vil)

- 'Space Jam: Nuevas Leyendas'

- 'Tom y Jerry'

- 'Twist' (el remake rap de 'Oliver Twist')

- 'La mujer en la ventana' (copia de 'La ventana indiscreta')

Peor guion

- 'Diana: El musical'

- 'Karen'

- 'The Misfits'

- 'Twist'

- 'La mujer en la ventana'