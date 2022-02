https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.02.2022 - Última actualización - 08.02.2022 - 21:37

22:00

En el Hospital J. Vilela

El drama de una familia santafesina: su beba fue operada en Rosario y sus papás piden colaboración

Su padre -indispensable en el apoyo a su esposa, que tiene una discapacidad cognitiva y no puede moverse de su lado- necesita alojamiento. Ante la falta de dinero, duerme en los pasillos del Hospital y llegó a dormir en la plaza, para no separarse de su familia.

Sara, la bebé de Venado Tuerto operada en el hospital Vilela de Rosario Crédito: Gentileza



Sara, la bebé de Venado Tuerto operada en el hospital Vilela de Rosario Crédito: Gentileza

El Litoral en en

En el Hospital J. Vilela El drama de una familia santafesina: su beba fue operada en Rosario y sus papás piden colaboración Su padre -indispensable en el apoyo a su esposa, que tiene una discapacidad cognitiva y no puede moverse de su lado- necesita alojamiento. Ante la falta de dinero, duerme en los pasillos del Hospital y llegó a dormir en la plaza, para no separarse de su familia. Su padre -indispensable en el apoyo a su esposa, que tiene una discapacidad cognitiva y no puede moverse de su lado- necesita alojamiento. Ante la falta de dinero, duerme en los pasillos del Hospital y llegó a dormir en la plaza, para no separarse de su familia.

Por Manuela Dias Fredes Sara es una beba de Venado Tuerto de 10 meses, a sus seis le detectaron siringomielia, una patología causada en la médula espinal por un quiste lleno de líquido, que esto con el paso de tiempo puede llegar a causar datos irreversibles en la misma hasta la invalidez total. Ante este diagnóstico, los especialistas que la trataron les dijeron a sus padres que necesitaba una intervención quirúrgica antes de que cumpla el año de vida. Desde ese momento, Milagros y Jonatan, padres de la niña, comenzaron con la travesía que significa conseguir la operación que finalmente se realizó en el Hospital de Niños “J. Vilela” de Rosario, el pasado 24 de enero. Desde aquí se genera el inconveniente, explicado por el militante social Juan Díaz, quien detalló que junto a su grupo de colaboradores lanzaron una campaña para cubrir los gastos de estadía y alimento para Jonatan debido a que “la mamá de la niña, Milagros, tiene problemas cognitivos y tiene que estar presente todo el tiempo su marido para recibir las indicaciones de los médicos, ella no puede estar sola”, destacó. Todo por su hija “En el momento que tenían que hacerse los estudios y análisis los chicos tuvieron que ir solos a Rosario y Jonatan durmió en un banco de la plaza durante una semana, al volver se contactaron conmigo y en ese momento empezamos la campaña para ayudarlo”, contó Díaz a Sur24 quien explicó que ellos viven en barrio Victoria de Venado y en la actualidad el joven de unos 26 años “trabaja de changas” para sostener su pequeña familia. Ya luego de la intervención, y como Milagros no puede desenvolverse por sí misma, su pareja está siempre en los pasillos del Hospital ya que no pueden solventar una alojamiento con lo poco que se ha recaudado. Igualmente, Juan Díaz se comunicó con el municipio quienes les ayudaron con los pasajes y les entregaron un subsidio y espera que la gente colabore al número de cuenta que se abrió para ayudar a Sara. El Banco Credicoop de la ciudad de Venado Tuerto “se solidarizó brindándonos una cuenta corriente para quienes puedan colaborar”. Cuenta a nombre de: Gianoni, Jonatan Ivan - teléfono: 3462-599440 Banco Credicoop N° de Cuenta 16908/1 CBU: 1910281655128101690817 Secuelas de la cirugía Debido que tras la operación, la pequeña quedó con una secuela en su sistema urinario que le impediría orinar por sus propios medios, aún sigue internada y con sus padres pidiendo colaboración. “Son gente buena, humilde, que no quieren molestar muy aferrados a su hija”, relató Díaz. Según el militante social, la beba de 10 meses tendrá el alta el próximo viernes o lunes “pero seguirá necesitando ayuda por las secuelas que tiene y por el estado de vulnerabilidad de sus padres”.

El Litoral en en

Temas: