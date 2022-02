China reitera su apoyo a la reivindicación argentina sobre las Malvinas

En un mensaje difundido a través de su web, el portavoz de la Embajada china en el Reino Unido salió al paso de las palabras de la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, quien defendió el lunes las Malvinas como "parte de la familia británica".

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.



The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.



China must respect the Falklands' sovereignty 🇬🇧🇫🇰