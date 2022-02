Violenta entradera a la casa de un ex futbolista: se llevaron joyas, armas y pepitas de oro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alcides "Batata" Merlo y su esposa Marta se encontraban en su hogar de Santo Tomé junto a un nieto de 11 años cuando cuatro delincuentes ingresaron, los maniataron y sustrajeron todos sus elementos de valor.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva este martes, imputados por la violenta entradera ocurrida la madrugada del 26 de enero en la vivienda del ex jugador de fútbol Alcides "Batata" Merlo (69) en barrio 7 de Marzo, Santo Tomé. Los ladrones se llevaron desde alhajas de oro, piedras preciosas y pepitas de oro, hasta armas, dólares, botellas de champagne y un fernet.



"Uno tiene bronca, impotencia… no le encontré la palabra todavía a lo que nos pasó; pero miedo es lo que uno más tiene" confesó el ex marcador central al juez Octavio Silva este martes por la mañana, previo a la audiencia en la que el magistrado decidiría el futuro procesal de los dos hombres que lo golpearon y maniataron. "Me violaron la casa, no puede ser, hace 69 años que vivo ahí. No puedo comprender que hayan entrado y revisado mis cosas, que hayan tirado todo abajo" agregó Marta, esposa de "Batata".



En la causa interviene el fiscal Omar De Pedro, que atribuyó a Rodrigo Raúl Mansilla (33) y Mario Jacinto Benítez (40) la coautoría del "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda", y solicitó que permanecieran tras las rejas. El abogado defensor Juan José Patiño (por Mansilla) se allanó al pedido, mientras que el Dr. Daniel Rocca (por Benítez) ofreció medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales resultaron "insuficientes" para el juez.



Violentos y en patota

​

Se ventiló que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la mañana del miércoles 26 de enero, momento en el que el matrimonio estaba acostado, al igual que su nieto de 11 años que se había quedado a dormir. El dueño de casa miraba la televisión cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes, que entre amenazas e insultos comenzaron a exigirle que les entregara "la plata".



Uno de los malvivientes tomó una chaira y lo golpeó en la rodilla izquierda. Aprovechando que "Batata" estaba sentado en la cama, le colocaron las manos en la espalda y se las ataron utilizando un cordón y corbatas. Ya reducido, lo trasladaron hasta el baño a las patadas, mientras el resto de la banda revolvía todo en la vivienda buscando objetos de valor.

En el domicilio de Mansilla se secuestró una pistola 9mm, que estaba escondida en el placard de su dormitorio.Foto: Gentileza AIC



Permanecieron allí aproximadamente una hora, utilizaron destornilladores para abrir y revisar todos los muebles, y al encontrar las alhajas uno de ellos señaló: "Esto va a Paraná". Cuando se fueron, se escuchó cómo subían a un automóvil para escapar. Marta fue directo al baño y desató a su marido, tras lo cual se comunicaron con el 911.



Luego de constatar qué les faltaba, el matrimonio comunicó que los delincuentes se llevaron alrededor de $ 40.000 y U$ D 15.000, múltiples joyas de oro (entre ellas un cintillo que tenía una esmeralda), 6 pepitas de oro que el futbolista había recibido como pago durante su paso por el club Bolívar de La Paz (Bolivia) en 1982, un frasco con "piedras preciosas", una escopeta calibre 16 marca Toledo, un aire comprimido y cartuchos marca Orbea junto al carnet de portación de armas a nombre de Merlo.



Además, los asaltantes se hicieron con cuatro botellas de champagne Federico de Alvear, una marca Nieto Senetiner y un fernet Branca; una chaira, un cuchillo castrador, una tarjeta de débito y diversos dispositivos electrónicos.



Un auto y el destornillador



El fiscal Omar De Pedro señaló que se realizaron diversos allanamientos en procura de los delincuentes, y que en los domicilios de Benítez y Mansilla se secuestraron elementos que los conectan con la causa. Lamentablemente, hasta ahora sólo se pudo recuperar un anillo, una caja de cartuchos de escopeta y un dólar, que fue reconocido porque estaba doblado de una forma particular.



En la casa de Benítez también había dos destornilladores pertenecientes a un juego de tres. El faltante había quedado olvidado en la casa de las víctimas, cuando los delincuentes se apresuraron a retirarse. El funcionario señaló que también se secuestró un automóvil, que coincide con el registrado por las cámaras de seguridad de la zona donde reside el ex futbolista.



El abogado Juan José Patiño consintió la prisión preventiva de su defendido, a la espera de producir nuevas evidencias. En cambio, el Dr. Daniel Roca ofreció una serie de medidas alternativas en pos de que Benítez recuperara la libertad, entre las que estaba la entrega de $ 100.000 a modo de "reparación".



Estas fueron rechazadas por el fiscal Omar De Pedro y, en la misma línea, el juez Octavio Silva las consideró "insuficientes" para neutralizar los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio. Por esto impuso la cautelar de máxima para ambos imputados. Mientras tanto el proceso avanza y los investigadores continúan buscando a los dos cómplices, que no han sido identificados.

Antecedentes

Ambos delincuentes poseen condenas anteriores. En el caso de Benítez se le impuso la pena de 1 año y medio cuyo cumplimiento fue en libertad, mientras que Mansilla cumplió 8 años de prisión efectiva en Córdoba.

"Batata", un "bravo" del fútbol

Alcides Merlo tuvo un exitoso paso por Unión, donde formó parte del equipo que logró el ascenso en el '74, jugó en el equipo del Toto Lorenzo en el '75 y formó parte de un plantel que dejó su huella en el '78, cuando peleó el Metropolitano hasta la última fecha y cayó en semifinales en la definición del Nacional de ese año. Fue allí cuando su carrera continuó en Racing.

Alcides "Batata" Merlo vistió las dos camisetas del clásico santafesino. Jugó para Unión entre el ´74 y el ´79, y para Colón en el ´84.Foto: Gentileza





En el '84, "Batata" regresó a Santa Fe pero para jugar en Colón. Fue el año en el que, con Eduardo Janín como entrenador, se formó un equipo en el que Merlo formó la dupla central con Víctor Longo y se produjo la vuelta de "Cococho" Alvarez para terminar su carrera en la institución sabalera.



Mil anécdotas florean la carrera de "Batata", un marcador central fuerte, aguerrido, rudo con los "9" rivales. Una de ellas es la famosa marca personal que le hizo a Mario Kempes, cuando el "Matador" brillaba en Rosario Central, sin darle respiro en ningún momento del partido. Y otra, cuando fue entrenador de Unión en la "B" y declaró, luego de una derrota en cancha de Defensores de Belgrano, que "a este equipo le falta tomar 'sopa de tigre".



Sumamente querido en el ambiente futbolero, sobre todo por lo que vivió en Unión, "Batata" Merlo es un hombre al que se lo recuerda siempre y se lo vincula con tiempos felices en el club de la avenida López y Planes.



Más delitos

Además del robo, a ambos imputados se les endilgó haber circulado en un horario no habilitado (por las medidas contra la pandemia) el 9 de septiembre de 2021. En aquella ocasión, cuando la policía revisó el vehículo en el que se trasladaban encontró: un pasamontañas negro, guantes, una camisa con la inscripción "Correo Argentino", destornilladores, una barreta y un taladro inalámbrico. A Mansilla se le sumó el delito de "resistencia a la autoridad", ya que en esa oportunidad pateó en el pecho a un uniformado mientras intentaba escapar.



Además, se le imputó un "robo calificado por efracción" de septiembre de 2020, cometido en una vivienda del centro de Santa Fe; y la "tenencia de arma de fuego de guerra" porque cuando lo allanaron encontraron una pistola 9 mm. en el placard de su dormitorio.