https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.02.2022 - Última actualización - 15:20

14:51

No sabe el por qué

Miguel Ángel Russo: "Me dijeron ‘sos el nuevo entrenador de la Selección Argentina’ y al día siguiente no era más"

El ex DT de Boca y actualmente en Al Nasr, contó una intimidad que no se había revelado nunca. Estuvo muy cerca de dirigir la Selección.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

No sabe el por qué Miguel Ángel Russo: "Me dijeron ‘sos el nuevo entrenador de la Selección Argentina’ y al día siguiente no era más" El ex DT de Boca y actualmente en Al Nasr, contó una intimidad que no se había revelado nunca. Estuvo muy cerca de dirigir la Selección. El ex DT de Boca y actualmente en Al Nasr, contó una intimidad que no se había revelado nunca. Estuvo muy cerca de dirigir la Selección.

Miguel Ángel Russo vive un presente soñado en Arabia Saudita donde su equipo lleva 8 victorias al hilo. Sin embargo, en una entrevista radial comentó un hecho del cual nunca se había hablado.

"Dios sabe porque no fui entrenador de la Selección Argentina, porque estuve muy cerca, pero cerca. Me llamaron una noche y me dijeron: 'sos el nuevo entrenador de la Selección Argentina, y después a la mañana no era más, je'", afirmó quien supo ser campeón de la Libertadores como DT de Boca.

Sin embargo, a pesar de las ganas, el entrenador afirmó que siguió viviendo a su manera con las mismas ganas.

Respecto a si se imaginaba dirigiendo a Messi, Russo sacó chapa: “No, pero tampoco me imaginaba jugar al lado de Maradona y jugué unas Eliminatorias con él”.

De todos modos aclaró, “Ojalá me hubiese tocado dirigir a Messi porque un jugador así no encontrás todos los días”, afirmó.

El Litoral en en

Temas: