El Plantel Superior del Club de la Autopista está liderado por Ignacio Vigetti quien cuenta con un amplio grupo de colaboradores. Nutrida agenda de entrenamientos y amistosos antes del comienzo del TRL.

Nuevo staff en los "Gitanos" Desafíos renovados en el horizonte de CRAI

No caben dudas que el comienzo de las temporadas en cualquier disciplina amateur, renueva siempre las expectativas. Más aún, luego de dos años en los cuales la pandemia permitió muy poco desplegar el juego dentro de las canchas.

Los desafíos, además, se potencian cuando hay cambios. En este caso, en CRAI, hay un nuevo staff técnico para conducir los tres equipos del Plantel Superior (PS). El Head Coach del mismo, es Ignacio Vigetti, vinculado al Club desde los 5 años. Hoy con 39, tiene esta linda y exigente responsabilidad, al frente de uno de los dos equipos de la ciudad de Santa Fe que se desempeñan en el nivel más alto del Torneo Regional del Litoral.

El flamante entrenador “Gitano”,dialogó con El Litoral, café mediante, de todo de cara a una exigente temporada que se avecina con un TRL, a priori, que se jugaría con total normalidad después de dos años con muy poca actividad.

- ¿En qué momento de tu vida te toma esta responsabilidad de ser Head Coach de CRAI?

- Me agarra en un buen momento, ya más maduro en la edad y distanciado aún más desde que dejé de jugar. Desde los 20 años, siempre entrené mientras jugué. Ni bien dejé de jugar , me sumé al equipo de Luciano Bordón, para el Nacional de Clubes. O sea que prácticamente de jugador de pasé a ser entrenador del PS. En esa época, lógicamente todavía convivía con gente con la cual había jugado. Ahora ya pasaron un par de años, así que está buena la distancia necesaria que hay que tener para empezar. Hoy en el Plantel Superior conviven jugadores desde la categoría '88 hasta la 2003. De todas esas divisiones, a excepción de la '99/2000, al resto entrené a todos en la M19.

- ¿Cómo imaginas el 2022?

- Es un año lindo, pero desafiante. Mucho recambio que se da de manera natural. Y por suerte vamos a tener un año entero bueno. Con un TRL largo de unos 20 partidos, hasta el 30 de julio. Después seguiremos jugando en las competencias nacionales hasta octubre aproximadamente. O sea, un buen año que no tenemos desde 2019, tras un 2020 sin nada y un 2021 extraño. Fue cansador pero sin tanto rugby. El corte y volver a arrancar fue muy desgastante. Por ende esperemos que 2022 sea más predecible y poder programar en base a eso.

- ¿Qué mirada vas a tener que tener cómo Head Coach?

- El primer desafío, que lo venimos trabajando desde diciembre, fue armar un buen grupo de Staff. Donde cada integrante deben tener un responsabilidad y hacerse cargo de lo que le toca. Y uno, supervisando desde arriba. Además, el ser Head Coach, implica hacerse cargo de tres equipos, managers, médicos. Es decir, más de 100 personas que uno tiene que coordinar. Ese es el cambio más grande.

- Hoy el armado del staff, ¿es clave no?

- El rugby evolucionó. Lo que hablamos del recambio es darle toda la importancia necesaria a este año, pero ir un poco más allá. Tener un buen 2022, ser protagonistas en el TRL, etc, pero trabajar mucho abajo para ir desarrollando. Porque en 2025 o 2026, ya será casi otro equipo nuevo. Ya tuvimos varias reuniones con el staff, y sabemos que los más grandes aportan a los más jóvenes y viceversa. Es compartir y hablar de rugby para buscar lo mejor. Por dar un ejemplo: "Huesito" (Joaquín Schierano) fue jugador hasta hace muy poco, está bien actualizado en cuanto a las exigencias del torneo; y los más grandes te dan 30 años de experiencia. Es encontrar el justo equilibrio en eso.

- ¿Con cuántos jugadores vienen trabajando, cuántos crees que van a tener?

- Más o menos vamos a estar alrededor de los 75 jugadores. Es lo que estamos manejando, todavía con algunos de viaje, otros aislados por Covid. Queremos hacer un buen número, algo clave, porque el año será largo, o sea que se necesita mucho plantel. No es el equipo que presentas el primer partido, sino el que se pueda presentar el último partido, los tres equipos. Será muy importante manejar los recursos humanos para poder mantener la cantidad de gente todo el año porque va a ser necesaria cuando empiecen a llegar lesiones o imprevistos de cualquier tipo.

Los “Gitanos” en plena pretemporada. Muchos “jóvenes a desarrollar”. Ese será uno de los objetivos para 2022. Foto: Manuel Fabatía

- Este 2022, ¿pretenden que se aun año de transición o apuntando a los más alto?

- Hay muchos más chicos para desarrollar que los experimentados, y ese será el objetivo principal, esa es la realidad. No por eso vamos a descuidar el torneo.

- ¿Cuál será la idea de juego?

- Desde ya que la obtención es fundamental. Pero CRAI siempre tuvo buenos resultados cuando le sacamos provecho al juego muy físico. Cuando estuvimos bien desde ese aspecto, fue cuando más se vio reflejado en el juego. Es decir, imponernos físicamente puede traer como consecuencia la obtención de buenos resultados. O sea, queremos buscar un juego dinámico, pero físico. Es el ADN del Club. Lo que vamos a trabajar mucho también, es la defensa. eligiendo el sistema que más se adecúe al TRL. Obviamente hay más cosas técnicas, pero esas serán nuestras dos banderas. En definitiva, cualquier sistema de juego que elijamos, bien trabajado, será efectivo. Es muy fácil saber qué querés, el tema es cómo hacer para aplicarlo.

- ¿Qué tipo de TRL imaginas para 2022?

- Creo que este año el Torneo Regional del Litoral será todo un desafío. Por lo que vi de 2021, los equipos de Rosario están un escalón más arriba. Creo que tanto nosotros como SFRC debemos plantearnos volver a estar, como en años anteriores, al nivel de ellos, más allá que ambos equipos el año pasado tuvimos buenos partidos y obteniendo resultados. Pero lo que no tenemos ahora, que antes se había "normalizado", era poder hacerle partido y ganarle a los equipos rosarinos. Era algo que podía esperarse. O sea, el desafío será igualar para arriba. En esto también incluyo a los equipos entrerrianos.

- En la actualidad, otro desafío, es el tema de los chicos que hoy tienen posibilidades de irse para hacer experiencia internacional

- Sí, esa es la “nueva realidad”. Hay que convivir con esta nueva Liga Americana. En 2021 había solo un jugador en una franquicia , hoy son seis. Hay que acostumbrase a esta realidad y también aceptarla. Tenes dos opciones: por un lado pueden estar los más grandes que no quieren que tal o cual chico se vaya del club. Y or otro, entender que se va para mejorar. Si después sigue creciendo, bien por él y hay que estar orgulloso, y si vuelve, aportará mucho al club, como jugador, técnicamente, etc. Hay que planear también en base a eso. Creo que con algunos ajustes (como por ejemplo que el TRL empiece un poco más tarde), si esta va a ser la realidad, se puede convivir perfectamente el rugby profesional con el del clubes.

- ¿Qué es para vos el CRAI?

- Muchos de nosotros nos críamos en el Club. Pero por suerte hoy cambió y creció mucho. Donde yo me crié, solo estaba el quincho y dos canchas de rugby. Actualmente es una institución con vida social, con muchos más socios, actividades, más movimiento, con todos los desafíos que es implica también. Porque más gente, es más trabajo. Personalmente es muy lindo ver como creció el Club a la par de uno y haber sido un poco parte de ese crecimiento. Debemos seguir por ese camino, cada uno en el lugar que le toque devolverle al Club algo de todo lo que nos dio. Hoy me toca en este lugar, en el futuro será otro, pero siempre el desafío es hacer crecer el club lo máximo posible.