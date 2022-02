Línea directa: "inseguridad", "sembrar frutales" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.02.2022 - Última actualización - 15:45

15:43

Inseguridad

ALESIO

"Uno de los asaltantes de Zulma Alé café estaba en libertad condicional por asesinato. Acaban de balear a un muchacho de 25 años, deportista, que es un ejemplo para la sociedad. Nos olvidamos del muchacho de calle Urquiza, nos olvidamos de la chica que trabajaba en una panadería y la tiraron de la bicicleta… ahora bien, me pregunto, ¿dónde están los miles de millones de pesos que le entregaron al ex ministro de Seguridad, Saín, para arreglar patrulleros, para comprar tecnología, para mejorar la calidad de las fuerzas de seguridad? ¿Qué hizo la oposición en Diputados y Senadores al respecto? Aplaudir. ¿Qué hicieron en el Concejo de Santa Fe y en el de Rosario? Aplaudir. En esa oportunidad se entregaron cuantiosos fondos pero nunca hicieron lo que debían hacer. Todo el mundo mira para el otro lado. Santa Fe no merece lo que nos está pasando".

Sembrar frutales

GISELA MIRNA ITATÍ HUSER

"Este es un mensaje dirigido al Sr. Intendente Emilio Jatón: soy una santafesina de 44 años que encontró su devoción y pasión por la naturaleza y nuestro amado planeta. Deseo con sincera voluntad que usted me permita sembrar en Santa Fe árboles frutales, ya que veo la necesidad de ayudar a todos los niños a preservar nuestro medio ambiente y que conozcan que la principal fuente de nutrición son las frutas y verduras. Es un simple grano de arena que me gustaría aportar a esta ciudad bella y cordial. También le comento que estoy creando conciencia en algunos colegios privados de nuestra ciudad, ellos separan residuos (plástico, tapitas, vidrio, pilas, etc). De ese modo, se comprometen con el cuidados y sustentabilidad de nuestra Tierra".

Llegan cartas

Palabras que hablan

MARTA FERNÁNDEZ

Jesús era generoso, le gustaba dar todo a los demás, por eso les entregó su tiempo, su energía, sus habilidades y su amor sin esperar nada a cambio. Jesús era tan generoso que compartió sus propios dones con los discípulos como se puede leer en Lucas 9: 1-2; también vemos cómo Jesús delegó, primero les enseñó a sus discípulos y luego les compartió su poder para que pudieran ser representantes de Él y de esa forma cumplir su misión en el mundo.

¡Cuántas enseñanzas nos dejó el Hijo de Dios! En ocasiones nos vemos agobiados en nuestro día a día, porque tenemos muchas funciones que hacer y aunque tengamos personas que nos puedan ayudar, no se lo permitimos; nos gusta hacerlo todo solos, porque no queremos delegar, no nos agrada tener que compartir nuestros conocimientos con otros para que éstos nos puedan ayudar.

Pero si Jesús que llevaba a cabo una misión que demandaba mucha responsabilidad, pudo enseñar a sus discípulos y entregarle a cada uno poder para que pudieran cumplir con sus misiones, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Jesús tenía un carácter lleno de buenas intenciones y amabilidad, por eso se alegraba de poder compartir toda su sabiduría y amor con los demás.

Lo bello es que Jesús aún sigue siendo generoso con los seres humanos, nos sigue compartiendo sus dones para que también se los entreguemos a otros, para que sigamos siendo sus lumbreras en el mundo.

Jesús nos sigue entregando todo su amor, misericordia y perdón de una forma gratuita. Y también quiere compartir su morada celestial con nosotros. Por eso vino a la tierra, se hizo hombre para enseñarnos el camino y abrirnos las puertas del Cielo. Demos gracias a Jesús por ser tan generoso con nosotros, aun cuando no lo merezcamos.

Que este año que ha comenzado sea la puerta para que podamos, como Jesús, inundar de amor y enseñanzas a todo aquel que se cruce en nuestro camino ... "Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el Reino de Dios, y a sanar a los enfermos". Lucas 9 : 1-2.