La cumbia chilena llega de la mano de Chico Trujillo

La banda llegará el sábado a Tribus Club de Arte. Será en el marco de una gira que también incluye un paso por el Cosquín Rock. El vocalista, Aldo “El Macha” Asenjo, contó en una entrevista que será la primera vez en Santa Fe y que conoce el trabajo de Los Palmeras. “Nos encanta”, afirmó.

Este sábado 12 a las 21 será momento de baile en Tribus Club de Arte: la banda Chico Trujillo, referente de la nueva cumbia chilena, llegará hasta el local de República de Siria 3572 para proponer un conjunto de canciones que incluirá sus clásicos pero también creaciones surgidas en los últimos dos años. Estarán Meibel y Perfecto Combo y Palmonte como invitados. Musicaliza DJ Vulva Soul.



El grupo que se inició hace pocos más de 20 años como una rama de la banda punk/ska La Floripondio tiene cinco discos de estudios y tres en vivo cuya mezcla de cumbia clásica, bolero, música latinoamericana, balcánica y reggae, les asegura un público que alcanza a todas las generaciones y estilos de vida.

En diálogo con este medio Aldo “El Macha” Asenjo, mítico integrante de la banda, anticipó sus expectativas por el show de Santa Fe, que se enmarca en una gira por el país. “Siempre va a ser un placer tocar en Argentina. Tocamos varias veces y siempre la experiencia ha sido muy buena. Volvemos cargados de cariño”, expresó.

-¿Qué repertorio compartirán con el público de Santa Fe en el show del sábado?

-Interpretaremos muchas de las canciones que venimos tocando hace tiempo, porque es la primera vez que tocamos en Santa Fe y las mezclaremos con algunas canciones nuevas que sacamos en estos tiempos pandémicos. Generalmente, yo soy el que compone y en los tiempos de encierro surgieron varias canciones como “Mil versiones”, que habla de cómo preguntarle a la naturaleza qué podemos hacer para poder volver al rumbo perdido.

Los Palmeras, unos monstruos

-A pesar de que es la primera vez que tocan en Santa Fe, ¿Conocen la cumbia santafesina y si es así, qué apreciación tienen?

-Lo que conocemos de la cumbia santafesina son Los Palmeras, que son monstruos. Nos encanta lo que hacen. De hecho, nosotros hacemos una versión de “¿Ahora quien?” (tema creado por Julio Reyes Copello que tuvo también una exitosa versión a cargo de Marc Anthony) que escuchamos a través de Los Palmeras. Los descubrimos “tarde”, pero la versión que tocamos proviene directamente de la de ellos.

Apuesta por la variedad

-Este fin de semana van a estar en el Cosquín Rock, uno de los festivales más emblemáticos de la Argentina ¿Qué implica para el grupo compartir escenario con artistas de tal calidad?

-Hemos tenido la oportunidad de tocar en el Cosquín Rock pero en Chile. Esta sería la primera vez en Argentina y siempre nos han dicho que es un festival bonito. Es muy bueno, cuando hay variedad de estilos, que la gente que va al festival escuche bandas diferentes, eso siempre se va a agradecer. Por lo menos cuando me ha tocado ir a festivales, oír a bandas y llevarse sorpresas es algo súper rico.

-En Chico Trujillo han hecho, en cierto modo, una bandera en eso de transitar distintos géneros. Además de la cumbia, indagaron en el bolero. Supongo que los géneros se nutren entre sí.

-Claro que sí. Tengo una banda de rock desde hace 30 años, La Floripondio y a partir de esta banda me acerqué a otros estilos como el bolero y la cumbia. Ahora también estoy acercándome al cha cha chá y a todos estos estilos caribeños. Me encanta. Si tenemos una cosa nosotros es que somos muy fusionados. En Chico Trujillo no hacemos solo cumbia, sino que mezclamos también con ritmos muy bonitos del norte de Argentina y de Chile.

Evitar la rigidez

-La búsqueda que hacen implica algo destacable en un mundo globalizado donde las cosas tienden a estandarizarse.

-También esta cosa de no ser tan rígidos. Evitar la rigidez en cualquier aspecto de tu vida y que eso se vea reflejado en la música. Hay que aceptar con humildad todo lo que venga.

-Eso tal vez explica que la propuesta que desarrollan haya repercutido en lugares tan diferentes entre sí, en todo el mundo.

-Hemos tenido mucha suerte en este aspecto. Y también hemos visto crecer, a lo largo de los años, a montones de bandas que hoy son amigas. Que fueron creciendo en la cumbia gracias, tal vez, gracias a que alguna vez la escucharon con nosotros. Al igual que a nosotros nos pasó con otras bandas. Eso habla de nuevos espacios, caminos y direcciones para nuestra música en general.

