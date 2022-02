Pasión de Gavilanes 2: Jimena Elizondo y Óscar Reyes no tienen hijos en la nueva temporada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Jimena y Óscar ha sido una pareja que se ha dedicado a viajar por el mundo, a hacer empresa”, explicó Juan Alfonso Baptista sobre la esperada segunda parte de la telenovela colombiana.

La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” iniciará con un salto en el tiempo de 20 años y tendrá como protagonistas no solo a los Reyes y las Elizondo sino también a sus hijos, que se verán involucrados en un trágico crimen, los que desencadenará una serie de sucesos desgarradores que pondrán a prueba el amor y lealtad de los personajes principales.

Mientras Norma y Juan tienen tres hijos: Juan David, Erick y León, y Sarita y Franco tienen a Andrés y Gaby, Jimena y Óscar no tienen hijos. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Representa un problema para la pareja en los nuevos episodios de la exitosa telenovela colombiana?

Aunque es muy equilibrada y sabe enfrentar con buen juicio y prudencia las situaciones difíciles el carácter de Jimena no ha cambiado mucho en la segunda temporada de "Pasión de gavilanes", mientras Óscar siente una devoción de padre por sus sobrinos, Eric y León.

En una entrevista con People en Español, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, los actores que interpretan a Jimena y Óscar, revelaron algunos detalles de lo que sucederá con sus personajes en la segunda entrega del melodrama de Telemundo. Adelantaron que veremos a una Jimena y a un Óscar mucho más maduros, pero sin perder su esencia. “La pareja de Jimena y Óscar se ha dedicado a viajar por el mundo, a hacer empresa... Jimena es una modelo internacional de una talla muy grande lo que nos ha permitido poder viajar por el mundo entero”.

“No es el Óscar soñador y ambicioso porque ya ha logrado cosas muy importantes de la mano de su esposa Jimena, pero sí hay un cambio emocional dramático bastante fuerte que lo van a poder ver en el desarrollo de la historia. Es un Óscar un poco más maduro en muchas cosas y con una carga emocional de familia bastante fuerte”, señaló Juan Alfonso Baptista.

Sobre los problemas de pareja que tendrán en la segunda entrega de “Pasión de gavilanes” dijo: “Nosotros tenemos otro tipo de conflicto que yo creo que el televidente no se espera. Es un conflicto bastante fuerte que hará que esta pareja esté en el borde del abismo durante todos los capítulos”.

Por su parte, Paola Rey indicó que “Jimena ya no es la niña soñadora que quería el amor, que quería conocer el mundo. Vamos a ver ahora a una Jimena que encontró su amor, que ha vivido su amor durante todos estos años, que logró ese sueño que tenía de ser una gran modelo, que tiene su centro de modas; entonces eso también la hace una mujer mucho más empoderada, mucho más centrada y mucho más enfocada en su vida porque ya creció, ya maduró”.

“Su historia se centra más en ellos dos como pareja y no en su familia”, agregó la actriz colombiana. “Nosotros tenemos otro tipo de conflicto que yo creo que el televidente no se espera”. “Todo el tiempo que me llegan los libretos no me despego porque la historia de estos dos va a estar fantástica y creo que todos vamos a estar como pegados al televisor esperando el próximo capítulo”, compartió Rey.