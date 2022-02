https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conflicto internacional

Macron habla de "avances", tras sus gestiones en Rusia y Ucrania por las tensiones militares

Después de visitar a los mandatarios Vladimir Putin y Volodomir Zelenski en Moscú y Kiev, respectivamente, el presidente francés se mostró confiado en "avanzar con las negociaciones". También manifestó que el líder ruso le prometió que no emprenderá nuevas iniciativas de carácter militar. "No es posible resolver esta crisis en unas horas de conversaciones", aseguró también, ala vez que el Kremlin relativizó la función de Francia como país interlocutor.

Reunión clave en Kiev. Emmanuel Macron y su par ucraniano, Volodomir Zelenski. Crédito: Gentileza

Por Redacción EL SEGUIR El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró en Kiev que las reuniones mantenidas con sus pares ruso y ucraniano permitieron "avanzar en el tema de la estabilidad y la seguridad en la región", en medio de frenética actividad diplomática por la tensión entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania. Macron habló en conferencia de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de un encuentro a puertas cerradas entre ambos y un día después de reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, cinco horas en Moscú para discutir la crisis alrededor de Ucrania. Estados Unidos dice que Rusia acumuló más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania y que planea invadir el país este mes. Rusia niega tener planes de invadir a su vecino pero exige a Estados Unidos compromisos vinculantes de que que Ucrania no ingresará a la OTAN y de que la alianza atlántica retirará fuerzas de países de Europa del Este. Estados Unidos y la OTAN rechazan las exigencias. Macron dijo en Kiev que había logrado arrancar a Putin la promesa de que Rusia "no emprenderá nuevas iniciativas militares". "Ahora es posible hacer avanzar las negociaciones" entre Rusia y Ucrania, dijo, y matizó que "no es posible "resolver esta crisis en unas horas de conversaciones". "Serán el día, las semanas y los meses venideros los que nos permitan avanzar", agregó. Los comentarios de Macron llegaron después de que el Kremlin negara informes de que él y Putin llegaron a un acuerdo para comenzar a desescalar la crisis. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que "en la situación actual, Moscú y París no pueden llegar a ningún acuerdo" y recalcó que Francia no es el interlocutor correcto porque ni siquiera lidera la OTAN. Tras visitar Kiev, Macron se trasladó a Berlín y allí mantuvo una reunión con su par polaco, Andrzej Duda, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Con diplomacia y mensajes claros Los tres líderes dijeron estar "unidos" en el objetivo de preservar la paz en Europa "a través de la diplomacia y de mensajes claros". "Que podamos evitar la guerra, como he dicho, es hoy nuestra tarea fundamental, creo que lo conseguiremos", dijo el presidente polaco en una de las frases más resonantes de la conferencia de prensa posterior al encuentro. Putin dijo en conferencia de prensa junto a Macron que algunas ideas llevadas por el presidente francés podían ser útiles, pero destacó que Estados Unidos y la OTAN seguían ignorando las garantías de seguridad a largo plazo que exige Rusia. "Haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo", dijo el mandatario ruso. Rusia y Ucrania están fuertemente enfrentadas desde 2014, cuando una ola de protestas derribó al entonces gobierno afín a Moscú, que fue reemplazado por el actual, nacionalista de derecha, antirruso y prooccidental. Rusia se anexionó poco después la península ucraniana de Crimea y respaldó políticamente a milicias del este de Ucrania, de mayoría rusoparlante, que se alzaron en armas en rechazo al nuevo gobierno ucraniano y que controlan dos provincias que limitan con territorio ruso. Más de 14.000 personas murieron desde que Rusia anexionó Crimea, en los combates sostenidos entre el Ejército ucraniano y las milicias separatistas que actúan en las provincias de Lugansk y Donetsk, ubicadas en una región industrial conocida como Donbass. En 2015, Francia y Alemania ayudaron a alcanzar un acuerdo de paz, conocido como Acuerdos de Minsk, por haberse firmado en dicha ciudad, capital de Bielorrusia. El acuerdo de Minks y sus repercusiones El acuerdo logrado en Minks puso fin a los enfrentamientos entre el Ejército regular ucraniano y los separatistas, pero los esfuerzos por lograr un entendimiento político definitivo se estancaron y las escaramuzas se hicieron habituales. En consecuencia, Vladimir Putin urgió a Francia y Alemania a instar a Ucrania a cumplir el acuerdo, que contempla una amplia autonomía para el Donbass y una amnistía para los separatistas. Solo cuando Ucrania acepte estas condiciones, podrá recuperar el control de las dos provincias rebeldes, según el pacto. El gobierno ucraniano, por su parte, advirtió a funcionarios occidentales, en varias visitas, en contra de ser presionada a implementar el acuerdo. Por eso mismo, Emmanuel Macron exhortó en Kiev a Volodimir Zelenski para que cumpla lo pactado. En las reuniones con Putin y Zelenski, dijo el líder francés, "pude lograr compromisos, para actuar estrictamente sobre la base de los Acuerdos de Minsk". Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania (Analena Baerbock), República Checa (Jan Lipavsky), Austria, (Alexander Schallenberg) y Eslovaquia (Ivan Korcok), provistos de cascos y chalecos antibalas, visitaron la línea que separa las fuerzas enfrentadas en Donbass, junto a su par de Ucrania, Dmitro Kuleba. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

