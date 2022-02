Unos 13 millones de africanos están en riesgo de padecer hambre extrema

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los países más castigados son Kenia, Somalía y Etiopía. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, se perdieron tres temporadas consecutivas de lluvias, por lo que la región oriental del continente se encuentra en las condiciones más secas desde 1983. La sequía destruyó cultivos y provocó una cantidad inusualmente alta de muertes de ganado, lo que obligó a las familias que viven del pastoreo y la agricultura a abandonar sus hogares.

Alrededor de 13 millones de personas en Kenia, Somalia y Etiopía corren riesgo de padecer hambre extrema en el primer trimestre de este año debido a la peor sequía que está experimentando África en décadas, anunció este martes el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas (PMA).

Según el PMA, actualmente se perdieron tres temporadas de lluvias consecutivas y la región se encuentra en "las condiciones más secas" desde 1983. La sequía destruyó cultivos y provocó una cantidad "inusualmente" alta de muertes de ganado, lo que obligó a las familias que viven del pastoreo y la agricultura a abandonar sus hogares.

El agua y los pastos son escasos y las previsiones de lluvia por debajo del promedio para los próximos meses "amenazan con traer más miseria", dijo Michael Dunford, director regional del PMA en África Oriental. "Los cultivos están arruinados, el ganado está muriendo y el hambre crece a medida que las sequías recurrentes golpean el Cuerno de África" explicó el funcionario.

En su mayoría madres y niños

"La situación requiere una acción humanitaria inmediata para evitar que se repita una crisis como la somalí de 2011, cuando 250.000 personas murieron de hambre a causa de una sequía prolongada", agregó Dunford. En la actualidad, la ayuda alimentaria se está distribuyendo en una zona árida que atraviesa Kenia, Etiopía y Somalia, donde las tasas de desnutrición son altas.

Por otro lado, alrededor de 5,7 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria en el sur y sureste de Etiopía, incluidos medio millón de niños y madres desnutridos. El PMA también advirtió que en Somalia se espera que el número de personas clasificadas como severamente hambrientas aumente de 3,5 millones a 4,6 millones en mayo, a menos que se tomen medidas urgentes.

Otros 2,8 millones de personas necesitan asistencia en el sureste y el norte de Kenia, donde se declaró una emergencia por sequía en septiembre. Según el PMA, se necesitan 327 millones de dólares para responder a las necesidades inmediatas durante los próximos seis meses y apoyar a las comunidades rurales para que enfrenten con mayor facilidad a las crisis climáticas recurrentes.

Bolivia: Empieza el juicio a Jeanine Áñez

La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, celebró este martes el apoyo que recibió por parte de una veintena de ex presidentes de Iberoamérica, a cuarenta y ocho horas de ser juzgada en el "Caso Golpe II", en el que se la acusa por su autoproclamación como presidenta en diciembre de 2019. "Agradezco a los ex presidentes de Iberoamérica su pronunciamiento en defensa de los valores democráticos ante el linchamiento fiscal y judicial del que soy víctima por instrucciones del MAS. Invito al Dr García Sayan a conocer de primera mano este #JuicioILEGAL", tuiteó la ex presidenta. En tanto, ex mandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron al relator de la ONU visitar a Áñez en el penal de Miraflores e informar sobre los "abusos de poder" en su contra. "Pedimos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien ha anunciado su visita a Bolivia, conocer del caso de la ex gobernante, conversar con ella, e informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra", detalla el comunicado de IDEA. Además, recordaron que en una pasada declaración de marzo de 2021, manifestaron que la detención de Añez bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración "resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho" y que posteriormente expresaron preocupación por "la judicialización de la política o guerra jurídica". Entre algunos de los ex mandatarios que firman la carta se encuentran el ex gobernante boliviano Carlos Mesa (2003-2005), el ex jefe de Estado colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), el ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el ex mandatario español José María Aznar (1996-2004).

Joven decapitada en Irán

Una joven de 17 años fue decapitada por su marido en la vía pública en una ciudad de Irán, lo que intensificó el reclamo de la sociedad iraní por leyes que protejan contra la violencia de género en el país, informaron autoridades locales. Ghazal Heidari asesinó a su esposa en las calles de Ahvaz, provincia de Juzestán, Irán, y fue detenido luego de que se hiciera viral un video en donde muestra la cabeza cortada de Mona, de 17 años, con quien se casó cuando ella tenía solo 12. Según detalló la agencia de noticias ANSA, Heidari confesó el femicidio y alegó una "supuesta traición" por parte de su esposa. El hombre tiene una hija de 3 años y su hermano también fue detenido, acusado de ayudarlo a cometer el crimen. El hecho generó revuelo en la sociedad, incluyendo celebridades de los medios iraníes y algunos funcionarios, que criticaron al Parlamento por "carecer de una legislación eficaz para proteger a las mujeres y evitar que las más jóvenes sean forzadas a contraer matrimonio".