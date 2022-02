San Lorenzo: enérgico reclamo del intendente Raimundo al Ministerio de Seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un encuentro que mantuvo con los más altos funcionarios del área provincial, presentó un listado de no menos de 30 acciones concretas para frenar el avance de los hechos de inseguridad que viene padeciendo San Lorenzo.

El intendente Leonardo Raimundo recibió este martes a altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a quienes les planteó una serie de medidas para detener el avance de los hechos de inseguridad que viene padeciendo San Lorenzo y que han puesto en alerta a toda la población.

En un encuentro que tuvo lugar en el despacho de Intendencia con el secretario de Seguridad Pública, Jorge Bortolozzi, y el subsecretario de Prevención y Control, Claudio Brilloni, ambos funcionarios de la cartera de Seguridad provincial, Raimundo hizo un enérgico pedido en el que detalló no menos de 30 acciones concretas que son necesarias para impedir que se repitan y aumenten los delitos que tienen a maltraer a los sanlorencinos.

“No puede ser que el vecino sienta que hay gente que le camina por los techos y no pasa un móvil policial ni para Navidad. No puede ser que en la zona sur haya problemas con un delincuente y al destacamento policial de barrio Bouchard no le funcione el móvil… No puede ser que se haya desarmado el destacamento policial de barrio Norte! Si en algún lugar hace falta un destacamento es en esa zona de la ciudad: no estamos pidiendo un destacamento dentro de la Municipalidad… ¡lo estamos pidiendo para barrio Norte!”, expresó el intendente durante una conferencia de prensa que realizó junto a las autoridades provinciales, y de la que participaron también el secretario de Gobierno, Alejandro Cabral, y el subsecretario general de Gobierno, Aníbal Comparada.

“Estamos pidiendo patrullajes en la zona comercial y en los barrios, controles policiales en los accesos a la ciudad, el funcionamiento del destacamento de Bouchard y la restitución del de barrio Norte” como también “la vuelta de los operativos de saturación, que funcionaban bien, disuadían al delincuente y habían logrado bajar los niveles de inseguridad”, subrayó Raimundo, quien a la vez cuestionó la forma en que se distribuyeron los nuevos agentes policiales recientemente egresados del Instituto de Seguridad Pública (Isep). “De 800 policías egresados del Isep mandaron 700 a Santa Fe y Rosario, y 100 a las otras 363 municipalidades y comunas de la provincia… es decir, 0.3 policía por localidad. No sé qué quieren los otros intendentes, yo quiero más policías para San Lorenzo”, remarcó.

En el mismo sentido, planteó la necesidad de que se considere a San Lorenzo como una ciudad grande por el nivel de actividad que tiene en horario diurno: “No entienden que San Lorenzo no es una ciudad de 50.000 habitantes; de día, por San Lorenzo circulan más de 120.000 personas y resulta que dotan a la Policía de nuestra ciudad con los mismos recursos que a cualquier ciudad más chica, que tiene menos accesos y menos flujo de personas”.

A la hora de enumerar algunos hechos de inseguridad, Raimundo señaló los que fue víctima la propia Muncipalidad: “Nos robaron la Oficina de Empleo completa… hace una semana nos entraron a robar en la Secretaría de Desarrollo Social; nos desvalijaron el Parador Turístico, nos vandalizan permanentemente los espacios públicos. Y por si fuera poco, ¡en diez días nos robaron 3 kilómetros de cables! Eso significa 30 cuadras sin alumbrado público. Claro, después el vecino se queja y dice «qué vergüenza, el intendente no arregla las luces…»; ¿y cómo vamos a arreglar las luces si no hay cables? Ahora, no es fácil robarse 3 kilómetros de cables… tienen que tener tiempo y mucha tranquilidad para llevarse semejante cantidad de cables del alumbrado”.

“Estamos pidiendo que la gente vea a la Policía, que sienta cercana a su Policía. Y no hablo mal del empleado policial, que cobra 2 pesos con 50 y tiene que andar con un arma por la calle y haciéndose cargo de todos los problemas del mundo. Necesitamos que refuercen la presencia activa de la Policía”, enfatizó Raimundo, quien reclamó que “San Lorenzo sea valorada, porque la provincia de Santa Fe vive de San Lorenzo: de los puertos, de la Aduana y de las industrias. Para llevarse la plata de los impuestos provinciales están todos de acuerdo… pero esa plata tiene que volver acá”. Y agregó: “No pedimos mucho: más seguridad y mejoras en el Hospital (Granaderos a Caballo)”.

Por último, Raimundo valoró y agradeció la presencia de Bortolozzi y Brilloni porque “vinieron a dar la cara”, pero reiteró: “Estoy transmitiendo lo que me piden los vecinos. Es feo salir a la calle y encontrarse con un vecino que te dice que está mal porque le desvalijaron la casa o a otro que le entraron a robar en el negocio dos veces en una semana. ¡Basta!”.

“La seguridad es un problema de la provincia”

A su turno, Brilloni, subsecretario de Prevención y Control de Santa Fe, reconoció: “Permítanme ratificar lo que dijo el señor intendente: el problema de la seguridad no es un problema de la Municipalidad, sino de la gestión política de la provincia de Santa Fe”.

Luego contó que viene manteniendo conversaciones con Raimundo. “Hace unos días que venimos hablando con el intendente, quien me está reclamando, con justo derecho, más presencia y acción policial, cosa en las que ya empezamos a trabajar. Desde el sábado hemos iniciado algunas intervenciones por usurpación del espacio público y hemos hecho operativos de saturación, no con la intensidad que se requiere, pero estamos dando los primeros pasos. Aún nos falta articular con los distintos elementos afectados a la seguridad; por eso, hoy mismo, haremos una reunión de coordinación operativa”, dijo Brilloni.