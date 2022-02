Lando Norris renovó con McLaren en la Fórmula 1

Lando Norris, que compite en la Fórmula 1 con McLaren desde el 2019, renovó su contrato con la escudería hasta 2025, según anunciaron las autoridades del equipo.





Norris, de 22 años y sexto en la jerarquía de pilotos de F1 en 2021, explicó durante un encuentro virtual con la prensa: "Es un mensaje fuerte, aquí es donde quiero estar, donde quiero ganar carreras, lograr podios y el campeonato en los próximos años".





"En McLaren tenemos objetivos muy ambiciosos para el futuro. Queremos volver a una posición en la que luchemos regularmente por las victorias en las carreras y en el campeonato", declaró el 'Team Principal' de McLaren, el alemán Andreas Seidl.

