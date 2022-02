MasterChef Celebrity: Mica Viciconte y Martitegui protagonizaron un tenso cruce que terminó en un llanto desconsolado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.02.2022

La participante cocinó una entrada que no fue bien recibida por los miembros del jurado.

En la tercera gala de la “semana dorada” de MasterChef Celebrity 3 no solo ocurrió que Santiago del Moro se ofreció a cocinar otra vez, sino que se produjo un enfrentamiento entre Mica Viciconte y Germán Martitegui que culminó en lágrimas.

Todo comenzó cuando la participante presentó una entrada que llamó “Volcán de sabor”, consistente en papa cilindro rellena con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjenas; y que no fue muy bien recibida por el jurado.

Luego de que Damián Betular y Donato de Santis le señalaran que su plato era más un “finger food” que una entrada, Germán Martitegui le reprochó un excesivo uso del ajo. “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”, dijo el jurado.

Fuerte enojo de Germán Martitegui con los participantes de MasterChef: "Se nos acabó la paciencia, estamos cansados de todos sus errores"

“Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle un montón de estos al que esté con vos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretensioso”, le reprochó.

“No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo. Yo tengo libertad para defender mi plato”, se defendió Mica Viciconte.

“Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Vos tenés libertad para opinar, pero no autoridad porque no sabés. Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá”, contraatacó Martitegui.

Si bien se lo tomó con entereza, la participante se quebró al llegar a su estación de trabajo, en los brazos de Catherine Fulop. “Que no me rompa las pel…. Porque no me conoce”, lanzó Mica, desafiante ante sus compañeras.