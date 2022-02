https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 11:10

10:49

En la temporada 2022

Los pilotos de la Fórmula Uno ya no podrán arrodillarse previo a las carreras

"No tenemos que hacer política. Pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones", informó Stefano Domenicali, director general de la categoría.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

En la temporada 2022 Los pilotos de la Fórmula Uno ya no podrán arrodillarse previo a las carreras "No tenemos que hacer política. Pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones", informó Stefano Domenicali, director general de la categoría. "No tenemos que hacer política. Pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones", informó Stefano Domenicali, director general de la categoría.

La Fórmula Uno decidió que para la temporada 2022, los pilotos que participan de la competencia no podrán arrodillarse previo a cada Gran Premio en señal de la lucha contra el racismo. "No tenemos que hacer política. Pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones. Ahora se trata de centrarse en la diversidad de nuestra comunidad y ese es el primer paso", expresó el director general de la F1, Stefano Domenicali. "Creo que el gesto ya era importante para los que creían en él. Tenemos que respetar a todo el mundo, por supuesto, pero ahora es el momento de seguir adelante y tomar otras medidas" subrayó. Sin embargo, la categoría anunció que destinará fondos a su programa por la diversidad e inclusión y previo a cada carrera se proyectará un video contra el racismo.

El Litoral en en

Temas: