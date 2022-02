Se postergaron las pericias psicológicas a las acusadas del crimen de Lucio Dupuy

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambas detenidas por el asesinato del niño de 5 años serán sometidas próximamente a nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar las características de su vínculo con el menor.

Ambas detenidas por el asesinato del niño de 5 años serán sometidas próximamente a nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar las características de su vínculo con el menor.

El juez Daniel Ralli semanas atrás aprobó la realización de once puntos periciales solicitados por la querella a las principales acusadas por el homicidio de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, su madre, y la pareja de ella, Abigail Páez.

La realización de nuevos peritajes busca determinar, principalmente, si existían antecedentes de violencia familiar tanto entre las acusadas como en relación de estas con la víctima. Incluso con Christian Dupuy, el padre de Lucio.

El abogado querellante, José Mario Aguerrido, ordenó que se lleve a cabo el 4 de febrero del 2022. Estas pericias solicitadas abarcan el análisis de la historia personal de cada una de las imputadas.

El viernes 4 el equipo de especialistas de la Justicia pampeana viajó de Santa Rosa a San Luis para efectuar los exámenes. Este estaba integrado por: los médicos psiquiatras Martín Telleriarte y Camilo Muñóz, y las licenciadas en Psicología Laura Cabot y Virginia Carretero.

Si bien los especialistas estuvieron reunidos durante cinco horas con cada acusada, no se pudieron realizar los peritajes. Los defensores de las imputadas dijeron que, como no fueron notificados a tiempo, no pudieron evaluar el pedido de la parte denunciante.

Aguerrido en diálogo con La Arena aseguró que, para evitar la nulidad de las once pericias solicitadas por la familia de Christian Dupuy, el juez las suspendió y en el futuro se retomarán.

Por último, el doctor aclaró: “El cuerpo médico forense dijo que se podían hacer por separado, pero que incluso ellos mismos podrán determinar si es necesario realizarlas nuevamente en San Luis, ya que quizás los resultados que arrojen las primeras pericias, sean suficientes para contestar los once puntos planteados”.

Los peritos con estos exámenes buscan determinar si hubo sensaciones de odio o de rechazo a la maternidad por parte de las imputadas, en primero lugar. También la violencia como modo de vinculación tanto entre la pareja como hacia el padre de Lucio.

Asimismo, quieren indagar quién era el menor en sus vidas, cómo era la rutina de los tres, qué les molestaba o enojada del comportamiento del niño y su vínculo con este en el día a día. Otro objetivo de las pericias es descubrir si surgen elementos que refieran a rechazo u odio por parte de ellas hacia el sexo masculino.

Los exámenes, si se logran retomar, probablemente vuelvan a realizarse en el Complejo penitenciario 1 de San Luis, donde se encuentran ambas culpadas por asesinar a Lucio el 26 de noviembre de 2021 a golpes.

Las denunciadas al momento de ser detenidas fueron sometidas a un primer examen mental obligatorio que establece el Código Procesal Penal y que busca determinar si son o no imputables. En función de ese resultado, luego se discute si se necesitan más.

Según sostuvo el abogado Aguerrido, en este segundo momento hay que determinar si “comprendieron la criminalidad del acto y si pudieron digerir sus acciones al momento del hecho”.

Anticipó que para diciembre de este año habrá una primera sentencia. Hay gran interés de la acusación pública y privada de llevar esto con la mayor rapidez posible.