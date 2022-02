https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.02.2022

Copa Federación El Quillá-Polideportivo Arijón: el árbitro Vargas explicó porqué dio 13 minutos de adición

En la tarde de este domingo, Náutico El Quillá, en desventaja 3 a 2 ante Polideportivo Arijón en el partido de ida, revirtió la serie tras ganar por 3 a 1 en el predio Fraternidad Deportiva de la Liga Santafesina de Fútbol. De esta manera, los dirigidos por Martín Minella clasificaron a la segunda fase de la Copa Federación y ahora se medirán con Defensores de Centeno.

Recordamos también que hubo lugar para la polémica en la delegación visitante ya que el árbitro, Norberto Vargas de la Liga Paivense, adicionó 13 minutos tras haberse cumplido los 45 del tiempo reglamentario de la segunda y última parte. Y en el penúltimo minuto de ese extra, llegó el tanto definitivo de El Quillá.

Con el paso de los días, y tras las protestas de los hinchas y en algunos casos de los mismos jugadores de Polideportivo Arijón, el árbitro Norberto Vargas accedió a la requisitoria de Diario El Litoral que lo consultó sobre la adición de los 13 minutos que finalmente le sirvió a Náutico El Quillá para vencer con gol de Joaquín Chemes al visitante por 3 a 1 y de esa manera clasificar a la ronda siguiente, dejando sin efecto una posible definición desde el punto del penal (que se hubiera dado si el cotejo finalizaba 2-1).

-¿Por qué adicionó 13 minutos al tiempo reglamentario del segundo tiempo del partido del domingo en el Predio de la Liga?

-Los 13 minutos de adición fueron por la suma de varias circunstancias: primero, en un determinado momento el arquero visitante estuvo tirado cuatro minutos y medio; después, hubo una detención de tres minutos y medio, casi cuatro, cuando producto de una falta, recibe un corte en la oreja un jugador de El Quillá; a eso hay que sumarle los cambios en el segundo tiempo que se llevaron casi cinco minutos; y también la salida del expulsado número 3 de Arijón, que hizo demorar el juego un minuto y medio más.

-¿Usted le comunicó a los capitanes la cantidad de minutos que adicionaría una vez cumplido el tiempo reglamentario?

-Sí, claro. Y antes, en los momentos de las detenciones, ya lo había hablado con el capitán del equipo visitante y cuando me acerqué al arquero de Arijón, también le hice saber que adicionaría todo el tiempo que sea necesario.

-¿Cómo se sintió dentro del campo de juego y cómo fue, a su entender, el partido en general?

-Me sentí bien, seguro y considero que por algo fui designado para dirigir este partido. El encuentro fue duro, áspero, de parte de ambos equipos. Además de sentirme seguro, me miraba con mis asistentes por si hubiera alguna duda y no, salió todo bien.